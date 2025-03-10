Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов

Правоохранители Львовщины раскрыли масштабную мошенническую схему, организованную сотрудниками одного из банков. Установлено, что шесть банковских работников, включая руководителя отделения, присваивали средства клиентов, перевыпуская их банковские карты без ведома собственников.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции.

По данным киберполиции, сумма похищенных средств превышает 1 миллион гривен, снятую с 19 счетов. Подозреваемые действовали в течение 2023-2024 годов и пользовались тем, что часть клиентов, чьи счета они обокрали, находятся на временно оккупированных территориях или в южных и восточных регионах Украины.

По данным РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о работниках "Ощадбанка".

Мошенническая схема работала по хорошо продуманной схеме. Сотрудники банка получали доступ к данным клиентов и меняли их финансовый телефонный номер на находящийся под контролем злоумышленников. Благодаря этому они могли входить в систему интернет-банкинга от имени клиентов, получая полный доступ к их счетам.

Поскольку для перевыпуска банковской карты обычно требуется личное присутствие собственника, мошенники нашли способ обойти это требование. Они использовали специальное программное обеспечение, чтобы изменять фотографии клиентов в банковской системе, создавая иллюзию, что человек действительно обращался в отделение.

После внесения всех необходимых изменений руководитель отделения лично получал перевыпущенную карту в кассе банка. После этого злоумышленники немедленно использовали ее для снятия наличных денег. Угнанные средства они снимали через банкоматы или POS-терминалы, в частности непосредственно в отделении банка.

Сотрудники киберполиции Львовской области, следователи ГУНП области и работники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемых, а также в помещении банка.

В ходе следственных действий были изъяты черновые записи с реквизитами клиентов, ставших жертвами преступления; банковские карты, телефоны и другие технические устройства, использовавшиеся в схеме, а также документы и цифровые доказательства, подтверждающие незаконные финансовые операции.

Подозреваемым инкриминируют нарушения ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные действия с обрабатываемой информацией в электронно-вычислительных машинах).

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью.