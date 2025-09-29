- Категория
Во Львовской области возобновили строительство путепровода: какие работы уже выполнены
При всей сложности финансирования дорожной инфраструктуры в период военных действий на территории Украины возобновлено строительство путепровода на Западном обходе Львова в селе Зимная Вода Львовской области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.
В 2023 году были завершены ремонтно-строительные работы на одной части сооружения и открылись для движения транспорта. Сейчас дорожники трудятся на другой части.
Фактически весь транспорт, двигающийся в направлении пункта пропуска "Краковец - Корчова", проходит через это сооружение. Речь идет о нескольких тысячах автомобилей, в том числе и тяжеловесного транспорта.
"Старая переправа находилась в нетрудоспособном эксплуатационном состоянии. Соответственно возникла необходимость немедленного ремонта путепровода", - отметили в агентстве.
Уже построена левая часть моста, по которой курсирует весь транспорт, и продолжаются строительные работы правой его части.
Какие работы выполнены?
Дорожные бригады уже:
- установили опоры; устроили ригели, подферменники и опорные части;
- завершили монтаж 27 балок;
- произвели монтаж накладной плиты, опалубки и переходных плит;
- уложили два слоя основания из щебеночно-песчаной смеси;
- устроили тротуар;
- обеспечили гидроизоляцию сооружения;
- установили барьерное ограждение;
- устроили подходы к сооружению с обеих сторон.
В настоящее время проводят работы по устройству асфальтобетонного покрытия.
Следующие этапы работ
Следующим этапом будут работы по укреплению откосов и опорных блоков, нанесению краски на нижнюю часть пролетного строения, устройству водоотвода и демферным системам. А также будет сделано барьерное ограждение на подходах к путепроводу и перильного ограждения на сооружении, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.
Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.