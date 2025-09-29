Во Львовской области возобновили строительство путепровода: какие работы уже выполнены

При всей сложности финансирования дорожной инфраструктуры в период военных действий на территории Украины возобновлено строительство путепровода на Западном обходе Львова в селе Зимная Вода Львовской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

В 2023 году были завершены ремонтно-строительные работы на одной части сооружения и открылись для движения транспорта. Сейчас дорожники трудятся на другой части.

Фактически весь транспорт, двигающийся в направлении пункта пропуска "Краковец - Корчова", проходит через это сооружение. Речь идет о нескольких тысячах автомобилей, в том числе и тяжеловесного транспорта.

"Старая переправа находилась в нетрудоспособном эксплуатационном состоянии. Соответственно возникла необходимость немедленного ремонта путепровода", - отметили в агентстве.

Уже построена левая часть моста, по которой курсирует весь транспорт, и продолжаются строительные работы правой его части.

Какие работы выполнены?

Дорожные бригады уже:

установили опоры; устроили ригели, подферменники и опорные части;

завершили монтаж 27 балок;

произвели монтаж накладной плиты, опалубки и переходных плит;

уложили два слоя основания из щебеночно-песчаной смеси;

устроили тротуар;

обеспечили гидроизоляцию сооружения;

установили барьерное ограждение;

устроили подходы к сооружению с обеих сторон.

В настоящее время проводят работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Следующие этапы работ

Следующим этапом будут работы по укреплению откосов и опорных блоков, нанесению краски на нижнюю часть пролетного строения, устройству водоотвода и демферным системам. А также будет сделано барьерное ограждение на подходах к путепроводу и перильного ограждения на сооружении, нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.

Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.