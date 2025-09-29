Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,02

EUR

48,41

--0,31

Готівковий курс:

USD

41,40

41,30

EUR

48,85

48,70

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Львівщині відновили будівництво шляхопроводу: які роботи вже виконані

техніка, будівництво шляхопроводу
Будівництво шляхопроводу на Львівщині. / Агентство відновлення

Попри всю складність фінансування дорожньої інфраструктури у період воєнних дій на території України відновлено будівництво шляхопроводу на Західному обході міста Львова у селі Зимна Вода Львівської області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

У 2023 році було завершено ремонтно-будівельні роботи на одній частині споруди й відкрили її для руху транспорту. Зараз дорожники працюють на іншій частині.

Фото 2 — На Львівщині відновили будівництво шляхопроводу: які роботи вже виконані

Фактично весь транспорт, який рухається в напрямку пункту пропуску "Краковець – Корчова", проходить через цю споруду. Йдеться про кілька тисяч автомобілів, зокрема і великовагового транспорту.

Фото 3 — На Львівщині відновили будівництво шляхопроводу: які роботи вже виконані

"Стара переправа знаходилася в непрацездатному експлуатаційному стані. Відповідно виникла необхідність негайного ремонту шляхопроводу", — зазначили в агентстві.

Наразі вже збудовано ліву частину моста, якою курсує весь транспорт, і продовжуються будівельні роботи правої його частини.

Фото 4 — На Львівщині відновили будівництво шляхопроводу: які роботи вже виконані

Які роботи виконані?

Дорожні бригади вже:

  • встановили опори; влаштували ригелі, підферменники та опорні частини; 
  • завершили монтаж 27 балок; 
  • провели монтаж накладної плити, опалубки та перехідних плит; 
  • уклали два шари основи із щебенево-піщаної суміші; 
  • влаштували тротуар; 
  • забезпечили гідроізоляцію споруди; 
  • встановили бар’єрне огородження; 
  • влаштували підходи до споруди з обох сторін.

Наразі проводять роботи з влаштування асфальтобетонного покриття.

Наступні етапи робіт

Наступним етапом будуть роботи із укріплення укосів та опорних блоків, нанесення фарби на нижню частину прогонової будови, влаштування водовідведення та демферних систем. А також буде зроблено бар’єрне огородження на підходах до шляхопроводу та перильного огородження на споруді, нанесено дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки.

Нагадаємо, на Львівщині будують новий 64-метровий міст через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.

Автор:
Тетяна Ковальчук