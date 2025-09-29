- Категорія
На Львівщині відновили будівництво шляхопроводу: які роботи вже виконані
Попри всю складність фінансування дорожньої інфраструктури у період воєнних дій на території України відновлено будівництво шляхопроводу на Західному обході міста Львова у селі Зимна Вода Львівської області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.
У 2023 році було завершено ремонтно-будівельні роботи на одній частині споруди й відкрили її для руху транспорту. Зараз дорожники працюють на іншій частині.
Фактично весь транспорт, який рухається в напрямку пункту пропуску "Краковець – Корчова", проходить через цю споруду. Йдеться про кілька тисяч автомобілів, зокрема і великовагового транспорту.
"Стара переправа знаходилася в непрацездатному експлуатаційному стані. Відповідно виникла необхідність негайного ремонту шляхопроводу", — зазначили в агентстві.
Наразі вже збудовано ліву частину моста, якою курсує весь транспорт, і продовжуються будівельні роботи правої його частини.
Які роботи виконані?
Дорожні бригади вже:
- встановили опори; влаштували ригелі, підферменники та опорні частини;
- завершили монтаж 27 балок;
- провели монтаж накладної плити, опалубки та перехідних плит;
- уклали два шари основи із щебенево-піщаної суміші;
- влаштували тротуар;
- забезпечили гідроізоляцію споруди;
- встановили бар’єрне огородження;
- влаштували підходи до споруди з обох сторін.
Наразі проводять роботи з влаштування асфальтобетонного покриття.
Наступні етапи робіт
Наступним етапом будуть роботи із укріплення укосів та опорних блоків, нанесення фарби на нижню частину прогонової будови, влаштування водовідведення та демферних систем. А також буде зроблено бар’єрне огородження на підходах до шляхопроводу та перильного огородження на споруді, нанесено дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки.
Нагадаємо, на Львівщині будують новий 64-метровий міст через річку Опір. Ця дорога має ключове значення для транспортного сполучення, туризму та економічного розвитку гірських громад Львівщини.