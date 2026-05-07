Война, налоги и кризис: большинство предпринимателей не планируют расширение бизнеса

бизнес
Только 15% предпринимателей готовы масштабироваться

Индекс настроений малого бизнеса в Украине в 2025 году остался на уровне 2,3 из 5, что свидетельствует о сдержанных и преимущественно осторожных ожиданиях предпринимателей. Большинство опрошенных не планируют расширение бизнеса, а главными проблемами называют войну, экономическую нестабильность, рост расходов и налоговое давление.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует исследование OLX совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией и UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Оценка состояния бизнеса и экономической ситуации

По результатам исследования индекс настроений малого бизнеса в 2025 году составляет 2,3 балла из 5 и остается на уровне предыдущего года. Это свидетельствует об определенной стабилизации оценок и ожиданий предпринимателей, однако общий показатель все еще ниже среднего уровня, что указывает на сдержанные настроения бизнеса и отсутствие четких признаков улучшения.

Оценивая текущее состояние собственного дела, значительная часть предпринимателей не смогла дать однозначного ответа – около 30% отметили, что им сложно определить ситуацию. Среди тех, кто все же сформировал оценку, преобладают сдержанные или отрицательные настроения: примерно 30% опрошенных считают состояние бизнеса «скорее неудовлетворительным», тогда как около 20% оценивают его как удовлетворительное или хорошее.

В то же время 17–18% предпринимателей характеризуют ситуацию как очень сложную, и только около 2% считают ее очень хорошей.

Относительно общей экономической ситуации в стране предприниматели преимущественно демонстрируют пессимистические оценки. Так, 42% опрошенных называют ее катастрофической, еще 34% – неблагоприятной, а 20% – скорее неблагоприятной. Положительные оценки остаются единичными: только 3% респондентов считают ситуацию относительно благоприятной и 1% – полностью благоприятной.

Оценивая динамику за последние шесть месяцев , предприниматели чаще говорят об ухудшении, чем об улучшении ситуации. 32–33% опрошенных отметили, что состояние их бизнеса несколько ухудшилось, еще 23% – что оно ухудшилось. В то же время, 32% не заметили изменений и считают, что ситуация осталась стабильной.

Среди факторов, наиболее негативно влияющих на работу малого бизнеса , предприниматели прежде всего называют последствия войны и связанные с ней экономические изменения:

  • атаки на украинскую энергосистему – 55%;
  • рост цен на товары, ресурсы и аренду – 53%;
  • экономическую нестабильность и спад – 52%;
  • войну и оккупацию территорий – 52%;
  • снижение покупательной способности населения – 51%.

Отдельно предприниматели называют целый ряд внутренних барьеров для развития бизнеса. В частности, 41% респондентов указывают на высокое фискальное давление и налоговую нагрузку, еще 39% – на проблему коррупции.

В то же время, опрошенные достаточно четко очерчивают, какие изменения могли бы улучшить условия ведения бизнеса. Чаще среди ключевых приоритетов называют преодоление коррупции - об этом заявили 25% участников опроса.

Среди других важных запросов бизнеса:

  • уменьшение налоговой и фискальной нагрузки – 15%;
  • упрощение системы налогообложения, учета и отчетности – 10%;
  • усиление обороноспособности страны – 10%;
  • стимулирование экономики через инвестиции – 7%;
  • уменьшение государственного вмешательства в бизнес – 7%.

Планы по бизнесу и кадровый дефицит

Говоря о планах на будущее, большинство предпринимателей не рассматривают расширение бизнеса. Только 15% опрошенных планируют масштабирование, в то время как 85% не видят такого сценария.

Самой распространенной стратегией остается сохранение текущего состояния – 61% предпринимателей планируют работать без изменений. В то же время, 13% рассматривают возможность сокращения деятельности, а еще 11% допускают закрытие бизнеса.

Вопрос оплаты труда для малого бизнеса пока не является приоритетом для изменений, в том числе из-за того, что более половины предпринимателей работает без наемных работников.

Среди имеющих команду подходы остаются осторожными: 20–30% не планируют менять зарплаты, 12% планируют их повышение, и только 6% — сокращение. В общем, бизнес пытается сохранять баланс без резких решений.

Похожая ситуация наблюдается и на рынке труда. Большинство предпринимателей не испытывают кадрового дефицита, что объясняется значительной долей самозанятых или небольших команд.

В то же время те, кто сталкивается с нехваткой персонала, применяют разные подходы: 17% повышают зарплаты, еще по 11% привлекают младших специалистов по обучению, расширяют долю женщин в командах, переходят на аутсорсинг или усиливают мотивационные пакеты. В более сложных случаях 10% вынуждены сокращать деятельность, и еще 10% привлекают работников пенсионного возраста.

Кредитование и переход бизнеса в онлайн

Оценивая доступность банковского кредитования, у предпринимателей нет однозначного мнения. Наибольшая часть 37% отметили, что им сложно оценить уровень доступности кредитов.

Среди определившихся позиции распределились следующим образом: 18% считают кредитование труднодоступным, еще 14% - фактически недоступным. В то же время 17% оценивают его как доступное, а только 4% говорят о широких возможностях финансирования. В общем, предприниматели скорее не воспринимают банковское кредитование как простой и стабильный инструмент для развития бизнеса.

Отдельно фиксируется тенденция роста онлайн-продаж среди малого бизнеса. По результатам опроса, 31% предпринимателей реализуют товары через маркетплейсы, в частности, такие как OLX. Еще 30% ведут деятельность через социальные сети, а 28% владеют собственными сайтами.

По сравнению с предыдущими периодами, именно онлайн-каналы продаж стали основными. В то же время, физическое присутствие постепенно теряет значение: только 24% предпринимателей имеют офлайн-магазины, офисы или производственные помещения, а еще около 7% работают через торговые точки на рынках.

Напомним, в марте 2026 года украинский бизнес впервые за последние десять месяцев продемонстрировал положительные оценки своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 52,7 пункта по сравнению с 45,9 в феврале (в марте 2025 года – 51,8).

Автор:
Ольга Опенько