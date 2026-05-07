Війна, податки та криза: більшість підприємців не планують розширення бізнесу

Індекс настроїв малого бізнесу в Україні у 2025 році залишився на рівні 2,3 із 5, що свідчить про стримані та переважно обережні очікування підприємців. Більшість опитаних не планує розширення бізнесу, а головними проблемами називають війну, економічну нестабільність, зростання витрат і податковий тиск.

Як пише Delo.ua, про це свідчить дослідження OLX спільно з Європейською Бізнес Асоціацією та UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Оцінка стану бізнесу та економічної ситуації

За результатами дослідження, індекс настроїв малого бізнесу у 2025 році становить 2,3 бала з 5 і залишається на рівні попереднього року. Це свідчить про певну стабілізацію оцінок і очікувань підприємців, однак загальний показник усе ще нижчий за середній рівень, що вказує на стримані настрої бізнесу та відсутність чітких ознак покращення.

Оцінюючи поточний стан власної справи, значна частина підприємців не змогла дати однозначної відповіді - близько 30% зазначили, що їм складно визначити ситуацію. Серед тих, хто все ж сформував оцінку, переважають стримані або негативні настрої: приблизно 30% опитаних вважають стан бізнесу «скоріше незадовільним», тоді як близько 20% оцінюють його як задовільний або добрий.

Водночас 17–18% підприємців характеризують ситуацію як дуже складну, і лише близько 2% вважають її дуже доброю.

Щодо загальної економічної ситуації в країні, підприємці переважно демонструють песимістичні оцінки. Так, 42% опитаних називають її катастрофічною, ще 34% - несприятливою, а 20% - радше несприятливою. Позитивні оцінки залишаються поодинокими: лише 3% респондентів вважають ситуацію відносно сприятливою і 1% - повністю сприятливою.

Оцінюючи динаміку за останні шість місяців, підприємці частіше говорять про погіршення, ніж про покращення ситуації. 32–33% опитаних зазначили, що стан їхнього бізнесу дещо погіршився, ще 23% – що він погіршився. Водночас 32% не помітили змін і вважають, що ситуація залишилась стабільною.

Серед факторів, які найбільше негативно впливають на роботу малого бізнесу, підприємці насамперед називають наслідки війни та пов’язані з нею економічні зміни:

атаки на українську енергосистему – 55%;

зростання цін на товари, ресурси та оренду – 53%;

економічну нестабільність і спад – 52%;

війну та окупацію територій – 52%;

зниження купівельної спроможності населення – 51%.

Окремо підприємці називають низку внутрішніх бар’єрів для розвитку бізнесу. Зокрема, 41% респондентів вказують на високий фіскальний тиск і податкове навантаження, ще 39% - на проблему корупції.

Водночас опитані досить чітко окреслюють, які зміни могли б покращити умови ведення бізнесу. Найчастіше серед ключових пріоритетів називають подолання корупції - про це заявили 25% учасників опитування.

Серед інших важливих запитів бізнесу:

зменшення податкового та фіскального навантаження - 15%;

спрощення системи оподаткування, обліку та звітності - 10%;

посилення обороноздатності країни - 10%;

стимулювання економіки через інвестиції - 7%;

зменшення державного втручання в бізнес - 7%.

Плани щодо бізнесу та кадровий дефіцит

Говорячи про плани на майбутнє, більшість підприємців не розглядають розширення бізнесу. Лише 15% опитаних планують масштабування, тоді як 85% не бачать такого сценарію.

Найпоширенішою стратегією залишається збереження поточного стану — 61% підприємців планують працювати без змін. Водночас 13% розглядають можливість скорочення діяльності, а ще 11% допускають закриття бізнесу.

Питання оплати праці для малого бізнесу наразі не є пріоритетом для змін, зокрема через те, що понад половина підприємців працює без найманих працівників.

Серед тих, хто має команду, підходи залишаються обережними: 20–30% не планують змінювати зарплати, 12% планують їх підвищення, і лише 6% — скорочення. Загалом бізнес намагається зберігати баланс без різких рішень.

Схожа ситуація спостерігається і на ринку праці. Більшість підприємців не відчуває кадрового дефіциту, що пояснюється значною часткою самозайнятих або невеликих команд.

Водночас ті, хто стикається з нестачею персоналу, застосовують різні підходи: 17% підвищують зарплати, ще по 11% залучають молодших спеціалістів із навчанням, розширюють частку жінок у командах, переходять на аутсорсинг або посилюють мотиваційні пакети. У складніших випадках 10% змушені скорочувати діяльність, і ще 10% залучають працівників пенсійного віку.

Кредитування та перехід бізнесу в онлайн

Оцінюючи доступність банківського кредитування, підприємці не мають однозначної думки. Найбільша частка 37% зазначили, що їм складно оцінити рівень доступності кредитів.

Серед тих, хто визначився, позиції розподілилися наступним чином: 18% вважають кредитування важкодоступним, ще 14% - фактично недоступним. Водночас 17% оцінюють його як доступне, а лише 4% говорять про широкі можливості фінансування. Загалом підприємці радше не сприймають банківське кредитування як простий і стабільний інструмент для розвитку бізнесу.

Окремо фіксується тенденція до зростання онлайн-продажів серед малого бізнесу. За результатами опитування, 31% підприємців реалізують товари через маркетплейси, зокрема такі як OLX. Ще 30% ведуть діяльність через соціальні мережі, а 28% мають власні сайти.

Порівняно з попередніми періодами саме онлайн-канали продажів стали основними. Водночас фізична присутність поступово втрачає значення: лише 24% підприємців мають офлайн-магазини, офіси або виробничі приміщення, а ще близько 7% працюють через торгові точки на ринках.

Нагадаємо, у березні 2026 року український бізнес уперше за останні десять місяців продемонстрував позитивні оцінки своєї діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) зріс до 52,7 пункту порівняно з 45,9 у лютому (у березні 2025 року – 51,8).