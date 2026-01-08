Volvo отзывает более 400 тысяч кроссоверов: в чем причина

Шведский автопроизводитель Volvo Cars объявил об отзыве 413 151 автомобиля на рынке Соединенных Штатов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По сообщению Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной такого шага стали технические неисправности в работе камеры заднего вида. Проблема охватывает популярную модель XC40, выпущенную в период с 2021 по 2025 год.

Повторное обнаружение программной ошибки

Этот отзыв уже второй для указанных автомобилей после аналогичного инцидента в мае прошлого года.

В компании пояснили, что во время эксплуатации была обнаружена дополнительная уязвимость, вызывающая симптомы, идентичные предыдущей поломке.

Несмотря на предпринятые ранее мероприятия, программное обеспечение требует более глубокой доработки для обеспечения полной безопасности маневрирования.

Способы устранения неисправности

Для решения проблемы Volvo готовит обновление программного обеспечения, которое будет доступно в ближайшие недели.

Владельцы пострадавших авто смогут получить поправку бесплатно двумя путями: через официальные дилерские центры или с помощью беспроводного обновления (OTA), не требующего визита в сервис.

Автопроизводитель завершает тестирование финальной версии софта для развертывания в дистанционном режиме.

Как это касается Украины

Этот отзыв напрямую касается и украинских владельцев автомобилей Volvo XC40, пригнанных из США, поскольку модель очень популярна на нашем вторичном рынке.

Процедура инициированная американским регулятором NHTSA для рынка Соединенных Штатов, все проданные там автомобили этой модели 2021–2025 годов выпуска подпадают под сервисную кампанию, независимо от того, где они находятся сейчас.

Напомним, в июле Nissan уже отозвала 443 899 автомобилей в США из-за неисправности двигателя. Тогда компания обнаружила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах двигателя транспортных средств, который может привести к повреждению двигателя или полному отказу, увеличивая риск аварии.