Volvo відкликає понад 400 тисяч кросоверів: у чому причина

Шведський автовиробник Volvo Cars оголосив про відкликання 413 151 автомобіля на ринку Сполучених Штатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За офіційним повідомленням Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), причиною такого кроку стали технічні несправності в роботі камери заднього виду. Проблема охоплює популярну модель XC40, випущену у період з 2021 по 2025 роки.

Повторне виявлення програмної помилки

Це відкликання є вже другим для зазначених автомобілів після аналогічного інциденту в травні минулого року.

У компанії пояснили, що під час експлуатації було виявлено додаткову вразливість, яка викликає симптоми, ідентичні до попередньої поломки.

Попри проведені раніше заходи, програмне забезпечення потребує глибшого доопрацювання для забезпечення повної безпеки маневрування.

Способи усунення несправності

Для розв'язання проблеми Volvo готує оновлення програмного забезпечення, яке буде доступне протягом найближчих тижнів.

Власники постраждалих авто зможуть отримати виправлення безкоштовно двома шляхами: через офіційні дилерські центри або за допомогою бездротового оновлення (OTA), що не потребує візиту до сервісу.

Наразі автовиробник завершує тестування фінальної версії софту для розгортання в дистанційному режимі.

Як це стосується України

Це відкликання безпосередньо стосується і українських власників автомобілів Volvo XC40, які були пригнані зі США, оскільки модель дуже популярна на нашому вторинному ринку.

Процедура ініційована американським регулятором NHTSA для ринку Сполучених Штатів, усі автомобілі цієї моделі 2021–2025 років випуску, що були там продані, підпадають під сервісну кампанію, незалежно від того, де вони перебувають зараз.

