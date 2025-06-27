ВСУ будут использовать новый беспилотный наземный комплекс: чем он особенный

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотный наземный комплекс PROTECTOR.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Какие характеристики

Отмечается, что тяжелый наземный беспилотный комплекс PROTECTOR разработан отечественным предприятием на основе реального боевого опыта украинских военных с целью обеспечения безопасности воинов при выполнении логистических и боевых задач в условиях любой местности и в любое время года.

Задания, которые может выполнять PROTECTOR:

перевозка боекомплекта или снаряжения,

эвакуация раненых,

использование как платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и т.д.

Грузоподъемность этой дистанционно управляемой платформы – до 700 кг. Запас хода – до 400 км.

Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость. Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat – продолжать движение даже при повреждении.

"Фактически, это новая ветвь развития наземных роботизированных комплексов – полноразмерный беспилотный автомобиль. Это новые возможности для наших воинов, а именно – выполнение опасных задач без риска для личного состава. Важно, чтобы технологии больше приближались к окопам, чтобы инновационные инструменты войны больше работали для воинов и при них", – отметил замминистра.

Напомним, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "DODGER".

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.