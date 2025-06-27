ЗСУ використовуватимуть новий безпілотний наземний комплекс: чим він особливий

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний наземний комплекс PROTECTOR.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Які характеристики

Зазначається, що важкий безпілотний наземний комплекс PROTECTOR розроблений вітчизняним підприємством на основі реального бойового досвіду українських військових з метою забезпечення безпеки воїнів при виконанні логістичних та бойових завдань в умовах будь-якої місцевості та у будь-яку пору року.

Завдання, які може виконувати PROTECTOR:

перевезення боєкомплекту або спорядження,

евакуація поранених,

використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи – до 700 кг. Запас ходу – до 400 км.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.

"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу. Важливо, щоб технології більше наближалися до окопів, щоб інноваційні інструменти війни більше працювали для воїнів і за них", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER".

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.