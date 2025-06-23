ЗСУ використовуватимуть новий кулестійкий та мультизадачний безпілотний наземний роботизований комплекс

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс "DODGER".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Кулестійкий та мультизадачний

Зазначається, що наземний робот є багатофункціональним та виготовлений українськими зброярами з урахуванням бойового досвіду військових.

"Спритник", саме так перекладається назва "DODGER" з англійської, може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості.

Попри компактні розміри та невисокий силует, "DODGER" може доставляти чверть тони корисного навантаження.

Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.

Нещодавно Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України дистанційно-керований бойовий модуль “Шабля МК19(М)”.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи "Зброя Перемоги" на суму близько 130 млрд грн.