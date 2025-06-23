Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,83

+0,15

EUR

48,20

+0,34

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

48,65

48,47

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ВСУ будут использовать новый прочный и мультизадачный беспилотный наземный роботизированный комплекс

роботизированный комплекс "DODGER".
Пулестойкий и мультизадачный: арсенал украинских НРК пополнился новинкой / Минобороны

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс "DODGER".  

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Пулестойкий и мультизадачный

Отмечается, что наземный робот многофункциональный и изготовлен украинскими оружейниками с учетом боевого опыта военных.

"Спритник", именно так переводится название "DODGER" с английского, может использоваться как для решения широкого спектра логистических задач (в частности для эвакуации раненых с поля боя), так и для выполнения задач оперативного обеспечения — минирования определенных участков местности.

Несмотря на компактные размеры и невысокий силуэт, DODGER может доставлять четверть тонны полезной нагрузки.

Кроме того, этот наземный робот имеет бронезащиту корпуса от шаров и обломков.

Недавно Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины дистанционно управляемый боевой модуль "Сабля МК19(М)".

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже   заключило контракты   с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько