ВСУ переходят на цифровую логистику: средства РЭБ теперь в системе SAP

Минобороны Украины упростило процесс обеспечения подразделений средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Теперь весь учет и логистика переведены в единую цифровую систему Управления логистическим обеспечением (УЛС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Что изменится для военных на передовой

Внедрение цифрового учета решает три критические проблемы армейской логистики:

Конец "бумажной" бюрократии: Подать заявку на требуемое оборудование теперь можно максимально быстро, ориентируясь на реальные потребности подразделения.

Подать заявку на требуемое оборудование теперь можно максимально быстро, ориентируясь на реальные потребности подразделения. Прозрачность снабжения Командиры видят движение имущества в системе — от момента отгрузки со склада до прибытия в подразделение.

Командиры видят движение имущества в системе — от момента отгрузки со склада до прибытия в подразделение. Мониторинг технического состояния Система автоматически отслеживает, какая техника работает исправно, а какой срочно требуется сервисное обслуживание или ремонт.

Что дальше

В 2026 году планируется дальнейшее развертывание в воинских частях рабочих мест УЛС по направлению РЭС.

Это означает, что еще больше подразделений смогут работать в единой цифровой системе и получать необходимое оборудование.

О системе УЛС

Система УЛС построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, используемой более 90% армий стран НАТО. Ее развернули Министерство обороны вместе с Командованиями Сил обороны.

Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.

Напомним, агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд. грн.