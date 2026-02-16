- Категория
ВСУ переходят на цифровую логистику: средства РЭБ теперь в системе SAP
Минобороны Украины упростило процесс обеспечения подразделений средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Теперь весь учет и логистика переведены в единую цифровую систему Управления логистическим обеспечением (УЛС).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Что изменится для военных на передовой
Внедрение цифрового учета решает три критические проблемы армейской логистики:
- Конец "бумажной" бюрократии: Подать заявку на требуемое оборудование теперь можно максимально быстро, ориентируясь на реальные потребности подразделения.
- Прозрачность снабжения Командиры видят движение имущества в системе — от момента отгрузки со склада до прибытия в подразделение.
- Мониторинг технического состояния Система автоматически отслеживает, какая техника работает исправно, а какой срочно требуется сервисное обслуживание или ремонт.
Что дальше
В 2026 году планируется дальнейшее развертывание в воинских частях рабочих мест УЛС по направлению РЭС.
Это означает, что еще больше подразделений смогут работать в единой цифровой системе и получать необходимое оборудование.
О системе УЛС
Система УЛС построена на базе SAP – программы для управления оборонными ресурсами на основе данных, используемой более 90% армий стран НАТО. Ее развернули Министерство обороны вместе с Командованиями Сил обороны.
Она позволяет в реальном времени видеть имеющиеся ресурсы, отслеживать их движение, планировать поставки и принимать решения на основе актуальных данных.
Напомним, агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд. грн.