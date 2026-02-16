- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
ЗСУ переходять на цифрову логістику: засоби РЕБ тепер у системі SAP
Міноборони України спростило процес забезпечення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відтепер увесь облік та логістика переведені в єдину цифрову систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.
Що зміниться для військових на передовій
Впровадження цифрового обліку вирішує три критичні проблеми армійської логістики:
- Кінець "паперової" бюрократії: Подати заявку на необхідне обладнання тепер можна максимально швидко, орієнтуючись на реальні потреби підрозділу.
- Прозорість постачання: Командири бачать рух майна в системі — від моменту відвантаження зі складу до прибуття в підрозділ.
- Моніторинг технічного стану: Система автоматично відстежує, яка техніка працює справно, а якій терміново потрібне сервісне обслуговування чи ремонт.
Що далі
У 2026 році планується подальше розгортання у військових частинах робочих місць УЛЗ за напрямком РЕБ.
Це означає, що ще більше підрозділів зможуть працювати в єдиній цифровій системі та швидше отримувати необхідне обладнання.
Про систему УЛЗ
Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Її розгорнули Міністерство оборони разом із Командуваннями Сил оборони.
Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їх рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.
Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.