ЗСУ переходять на цифрову логістику: засоби РЕБ тепер у системі SAP

Міноборони України спростило процес забезпечення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відтепер увесь облік та логістика переведені в єдину цифрову систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ).

Що зміниться для військових на передовій

Впровадження цифрового обліку вирішує три критичні проблеми армійської логістики:

Кінець "паперової" бюрократії: Подати заявку на необхідне обладнання тепер можна максимально швидко, орієнтуючись на реальні потреби підрозділу.

Подати заявку на необхідне обладнання тепер можна максимально швидко, орієнтуючись на реальні потреби підрозділу. Прозорість постачання: Командири бачать рух майна в системі — від моменту відвантаження зі складу до прибуття в підрозділ.

Командири бачать рух майна в системі — від моменту відвантаження зі складу до прибуття в підрозділ. Моніторинг технічного стану: Система автоматично відстежує, яка техніка працює справно, а якій терміново потрібне сервісне обслуговування чи ремонт.

Що далі

У 2026 році планується подальше розгортання у військових частинах робочих місць УЛЗ за напрямком РЕБ.

Це означає, що ще більше підрозділів зможуть працювати в єдиній цифровій системі та швидше отримувати необхідне обладнання.

Про систему УЛЗ

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО. Її розгорнули Міністерство оборони разом із Командуваннями Сил оборони.

Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їх рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

