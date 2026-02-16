Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,19

43,10

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЗСУ переходять на цифрову логістику: засоби РЕБ тепер у системі SAP

РЕБ
нова система може прискорити забезпечення ЗСУ засобами РЕБ / Міноборони

Міноборони України спростило процес забезпечення підрозділів засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Відтепер увесь облік та логістика переведені в єдину цифрову систему Управління логістичним забезпеченням (УЛЗ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Що зміниться для військових на передовій

Впровадження цифрового обліку вирішує три критичні проблеми армійської логістики:

  • Кінець "паперової" бюрократії: Подати заявку на необхідне обладнання тепер можна максимально швидко, орієнтуючись на реальні потреби підрозділу.
  • Прозорість постачання: Командири бачать рух майна в системі — від моменту відвантаження зі складу до прибуття в підрозділ. 
  • Моніторинг технічного стану: Система автоматично відстежує, яка техніка працює справно, а якій терміново потрібне сервісне обслуговування чи ремонт.

Що далі 

У 2026 році планується подальше розгортання у військових частинах робочих місць УЛЗ за напрямком РЕБ.

Це означає, що ще більше підрозділів зможуть працювати в єдиній цифровій системі та швидше отримувати необхідне обладнання. 

Про систему УЛЗ

Система УЛЗ побудована на базі SAP – програми для управління оборонними ресурсами на основі даних, яку використовують понад 90% армій країн НАТО.  Її розгорнули Міністерство оборони разом із Командуваннями Сил оборони. 

Вона дає змогу в реальному часі бачити наявні ресурси, відстежувати їх рух, планувати постачання та ухвалювати рішення на основі актуальних даних.

Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб