Япония передала ГСЧС технику и оборудование для гуманитарного разминирования

Японское агентство международного сотрудничества JICA передало Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины партию специализированной техники и оборудования для гуманитарного разминирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В рамках этой помощи спасатели получили 4 пиротехнические машины, предназначенные для безопасного извлечения и транспортировки боеприпасов, а также 12 микроавтобусов для перевозки личного состава.

Отдельной частью помощи стали 100 комплектов защитного снаряжения, разработанного специально для женщин-саперок. Эта закупка стала результатом работы координационной группы "Гендерные аспекты в противоминной деятельности", включающей представителей Минэкономики, Посольства Канады в Украине и организации FSD.

Вся переданная техника отвечает критериям локализации: она либо полностью изготовлена в Украине, либо имеет частичное украинское производство. Япония стала одной из первых стран, поддержавших инициативу "Сделано в Украине" в области гуманитарного разминирования. Это позволяет не только снабжать подразделения ГСЧС необходимым оборудованием, но и поддерживать отечественный промышленный сектор.

"Это важно не только с точки зрения гуманитарного разминирования и поддержки состоятельности ГСЧС, но и для нашей экономики. Это заказы для нашего производства, это дает работу, это дает налоги и наша экономика становится сильнее", - отметил замминистра Игорь Безкаравайный.

Ранее сообщалось о том, что Япония выделяет Украине 6,2 млрд. японских иен (около $41 млн.) на реализацию пятой фазы Программы экстренного восстановления. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме.