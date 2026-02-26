Запланована подія 2

Украина получит $41 млн от Японии на восстановление критической инфраструктуры

доллары, евро
Япония усиливает поддержку Украины / Freepik

Япония выделяет Украине 6,2 млрд. японских иен (около $41 млн.) на реализацию пятой фазы Программы экстренного восстановления. Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и посол Японии в Украине Масаши Накагоме.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Япония оказывает Украине миллиардную помощь

Япония выделяет Украине 6,2 млрд японских иен (около 41 млн долларов) на первоочередные нужды восстановления. Финансирование направлено на повышение устойчивости критической инфраструктуры и на поддержание социально важных сфер.

Средства будут предоставляться через Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и будут распределены по четырем приоритетным направлениям: развитие муниципальной инфраструктуры, здравоохранение, поддержка аграрного сектора и общественного вещания.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, подписание соглашения стало очередным шагом в укреплении стратегического партнерства между Украиной и Японией. По его словам, пятая фаза Программы экстренного восстановления, реализуемая с 2023 года, является одним из самых эффективных инструментов оперативной поддержки украинских общин.

Соглашение открывает путь к финализации грантового соглашения с JICA, где будут подробно определены конкретные проекты и закупки. Документ предусматривает поддержку не только критической инфраструктуры, но и медицинской и медиасфер – ключевых отраслей для обеспечения устойчивости государства.

В рамках предыдущих фаз Программы экстренного восстановления Япония уже предоставила Украине около 100 млрд. японских иен. Благодаря этой помощи, общины и государственные учреждения получили спецтехнику для расчистки завалов, генераторы и энергетическое оборудование, модульные мосты, оборудование для восстановления железнодорожной инфраструктуры, водоканалов и коммунальных предприятий, средства для гуманитарного разминирования, медицинское оборудование для больниц, оборудование для образовательных учреждений и поддержку аграрного сектора.

Фото 2 — Украина получит $41 млн от Японии на восстановление критической инфраструктуры
Фото: Минразвития общин и территорий.

Напомним, согласно пятой оценке нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины, энергетический сектор страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет.

Автор:
Ольга Опенько