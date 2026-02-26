Україна отримає $41 млн від Японії на відбудову критичної інфраструктури

Японія виділяє Україні 6,2 млрд японських єн (близько $41 млн) на реалізацію п’ятої фази Програми екстреного відновлення. Відповідну угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерва розвитку громад та територій.

Японія надає Україні мільярдну допомогу

Японія виділяє Україні 6,2 млрд японських єн (близько 41 млн доларів) на першочергові потреби відбудови. Фінансування спрямоване на підвищення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально важливих сфер.

Кошти надаватимуться через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) та будуть розподілені за чотирма пріоритетними напрямами: розвиток муніципальної інфраструктури, охорона здоров’я, підтримка аграрного сектору та суспільного мовлення.

Як зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, підписання угоди стало черговим кроком у зміцненні стратегічного партнерства між Україною та Японією. За його словами, п’ята фаза Програми екстреного відновлення, яка реалізується з 2023 року, є одним із найефективніших інструментів оперативної підтримки українських громад.

Угода відкриває шлях до фіналізації грантової угоди з JICA, де будуть детально визначені конкретні проєкти та закупівлі. Документ передбачає підтримку не лише критичної інфраструктури, а й медичної та медіасфер - ключових галузей для забезпечення стійкості держави.

У межах попередніх фаз Програми екстреного відновлення Японія вже надала Україні близько 100 млрд японських єн. Завдяки цій допомозі громади та державні установи отримали спецтехніку для розчищення завалів, генератори й енергетичне обладнання, модульні мости, обладнання для відновлення залізничної інфраструктури, водоканалів і комунальних підприємств, засоби для гуманітарного розмінування, медичне устаткування для лікарень, оснащення для освітніх закладів та підтримку аграрного сектору.

Фото: Мінрозвитку громад та територій.

Нагадаємо, згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України, енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років.