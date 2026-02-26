Запланована подія 2

16 млн грн на відновлення: Кабмін спростив доступ до державних грантів для переробних підприємств

морква, переробка
Уряд спростив доступ до грантів для переробних підприємств / Freepik

Уряд вніс зміни до порядку надання грантів для переробної промисловості, уточнивши вимоги до пов’язаних осіб та процедури перевірки через реєстр корупціонерів. Програма передбачає фінансування до 8 млн грн на розвиток та до 16 млн грн на відновлення потужностей.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Заступник міністра Віталій Кіндратів зазначив: "Прийняті зміни знімають обмеження, які ускладнювали участь частини підприємців, та уточнюють окремі перевірочні процедури. Це дозволить більшій кількості виробників подати заявки та отримати державну підтримку для розвитку своїх потужностей".

Ключові зміни у правилах перевірки:

  1. Пов’язані особи. Визначення терміна узгоджено з Податковим кодексом України. Родинні зв’язки більше не є автоматичною ознакою пов’язаності, якщо особи ведуть незалежний бізнес без управлінського чи економічного впливу один на одного. 
  2. Реєстр корупціонерів. Усунуто систему автоматичних відмов у разі повного збігу ПІБ заявника з даними іншої особи в реєстрі. Тепер підприємець може надати довідку для підтвердження відсутності претензій з боку правоохоронних органів.

Фінансові умови

Програма передбачає виділення коштів у розмірі до 8 млн грн на розвиток бізнесу та до 16 млн грн на відновлення потужностей (у межах підтверджених збитків). Підтримка надається за моделлю співфінансування:

  • 50/50 — стандартна ставка для більшості отримувачів; 
  • 70/30 — за умови закупівлі обладнання виключно українського виробництва; 
  • 80/20 — для виробників БПЛА, поліграфії, а також підприємств у зонах бойових дій або таких, що постраждали від обстрілів.

Вимоги до отримувачів

Гранти доступні підприємствам, що працюють у сфері переробки (КВЕД С). Отримувач зобов’язаний створити щонайменше 5 робочих місць і пропрацювати не менше трьох років, повертаючи суму гранту через податки та збори.

Подача документів здійснюється через портал "Дія" разом із бізнес-планом. Після перевірки банком та оцінки Державною службою зайнятості рішення ухвалює Мінекономіки. Очікуваний термін отримання фінансування становить 1–1,5 місяця після завершення хвилі подачі.

Станом на початок 2026 року в межах програми вже видано 1 316 грантів на суму 6,7 млрд грн. Прийом нових заявок розпочнеться після завершення поточних бюджетних процедур.

Нагадаємо, у 2025 році переробна промисловість стала найбільшим платником податків в Україні, сплативши до бюджету 367,5 млрд грн - це 18% усіх податкових надходжень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук