Найбільший приріст податків: переробна промисловість у 2025 році поповнила бюджет на понад 367 млрд грн

У 2025 році переробна промисловість стала найбільшим платником податків в Україні, сплативши до бюджету 367,5 млрд грн - це 18% усіх податкових надходжень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Про ключових платників податків у 2025 році

У порівнянні з 2024 роком податкові надходження від галузі зросли на 70,2 млрд грн, що є найбільшим приростом в абсолютних показниках серед усіх секторів економіки.

Топ-5 секторів переробної промисловості за зростанням податкових надходжень:

Лідером стала виробництво транспортних засобів (окрім автотранспорту), яке забезпечило додаткові 6,73 млрд грн.

Виробництво промислових машин і обладнання принесло 6,20 млрд грн.

Виробництво повітряних та космічних літальних апаратів і супутнього устаткування додало до бюджету 5,74 млрд грн.

Виробництво харчових продуктів забезпечило приріст у 5,54 млрд грн.

Виробництво готових металевих виробів, окрім машин і обладнання, принесло 4,94 млрд грн.

Ці дані демонструють, які галузі промисловості найбільше впливають на податкові надходження та підтримують економічний розвиток країни.

"Результати 2025 року підтверджують правильність цієї стратегії: програми політики розвитку виробників "Зроблено в Україні" забезпечили не тільки значний вклад в наповнення бюджету, а й 0,95 в.п. зростання ВВП", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Довідково

Під брендом "Зроблено в Україні" держава вже реалізує 15 комплексних програм підтримки українських виробників. Вони охоплюють усе — від локалізації у публічних закупівлях та грантів для переробних підприємств до створення індустріальних парків, доступного кредитування та стимулювання інвестицій.

У 2026 році на продовження політики "Зроблено в Україні" передбачено фінансування близько 37 млрд грн. Всі існуючі програми залишаються активними, а з 1 січня вводяться нові інструменти: розширення мікрогрантів "Власна справа", страхування від воєнних ризиків та фінансова підтримка національних стендів на міжнародних виставках.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року податок на нерухоме майно сплатили майже 1,1 млн громадян, що дозволило залучити до місцевих бюджетів понад 12,7 мільярда гривень. Надходження зросли на 2,1 мільярда гривень або на 19,3 % порівняно з показниками 2024 року.