Наибольший прирост налогов: перерабатывающая промышленность в 2025 году пополнила бюджет более чем на 367 млрд грн

гривны
Производители Украины стали ключевыми налогоплательщиками в 2025 году / Shutterstock

В 2025 году перерабатывающая промышленность стала крупнейшим налогоплательщиком в Украине, уплатив в бюджет 367,5 млрд грн – это 18% всех налоговых поступлений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

О ключевых налогоплательщиках в 2025 году

По сравнению с 2024 годом налоговые поступления от отрасли выросли на 70,2 млрд грн, что является самым большим приростом в абсолютных показателях среди всех секторов экономики.

Топ-5 секторов перерабатывающей промышленности по росту налоговых поступлений:

  • Лидером стало производство транспортных средств (кроме автотранспорта), обеспечившее дополнительные 6,73 млрд грн.
  • Производство промышленных машин и оборудования принесло 6,20 млрд. грн.
  • Производство воздушных и космических летательных аппаратов и сопутствующего оборудования прибавило в бюджет 5,74 млрд грн.
  • Производство пищевых продуктов обеспечило прирост в 5,54 млрд. грн.
  • Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, принесло 4,94 млрд. грн.

Эти данные демонстрируют, какие отрасли промышленности оказывают большое влияние на налоговые поступления и поддерживают экономическое развитие страны.

"Результаты 2025 года подтверждают правильность этой стратегии: программы политики развития производителей "Зроблено в Україні" обеспечили не только значительный вклад в наполнение бюджета, но и 0,95 п.п. роста ВВП", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Справочно

Под брендом "Зроблено в Україні" государство уже реализует 15 комплексных программ поддержки украинских производителей. Они охватывают все от локализации в публичных закупках и грантов для перерабатывающих предприятий до создания индустриальных парков, доступного кредитования и стимулирования инвестиций.

В 2026 году на продолжение политики "Зроблено в Україні" предусмотрено финансирование около 37 млрд. грн. Все существующие программы остаются активными, а с 1 января вводятся новые инструменты: расширение микрогрантов "Власна справа", страхование военных рисков и финансовая поддержка национальных стендов на международных выставках.

Напомним, по итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн. граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен. Поступления выросли на 2,1 миллиарда гривен или на 19,3% по сравнению с показателями 2024 года.

Автор:
Ольга Опенько