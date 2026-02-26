16 млн грн на восстановление: Кабмин упростил доступ к государственным грантам для перерабатывающих предприятий

Правительство внесло изменения в порядок предоставления грантов для перерабатывающей промышленности, уточнив требования к связанным лицам и процедуры проверки через реестр коррупционеров. Программа предусматривает финансирование до 8 млн грн на развитие и до 16 млн грн на восстановление мощностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Заместитель министра Виталий Киндратов отметил: "Принятые изменения снимают ограничения, усложняющие участие части предпринимателей, и уточняют отдельные проверочные процедуры. Это позволит большему количеству производителей подать заявки и получить государственную поддержку для развития своих мощностей".

Ключевые изменения в правилах проверки:

Связанные лица. Определение термина согласовано с Налоговым кодексом Украины. Семейные связи больше не являются автоматическим признаком связанности, если лица ведут независимый бизнес без управленческого или экономического влияния друг на друга. Реестр коррупционеров. Устранена система автоматических отказов в случае полного совпадения ФИО заявителя с данными другого лица в реестре. Теперь предприниматель может предоставить справку в подтверждение отсутствия претензий со стороны правоохранительных органов.

Финансовые условия

Программа предусматривает выделение средств в размере до 8 млн. грн. на развитие бизнеса и до 16 млн. грн. на восстановление мощностей (в пределах подтвержденных убытков). Поддержка предоставляется по модели софинансирования:

50/50 – стандартная ставка для большинства получателей;

70/30 — при закупке оборудования исключительно украинского производства;

80/20 — для производителей БПЛА, полиграфии, а также предприятий в зонах боевых действий или пострадавших от обстрелов.

Требования к получателям

Гранты доступны предприятиям, работающим в сфере переработки (КВЭД С). Получатель обязан создать не менее 5 рабочих мест и проработать не менее трех лет, возвращая сумму гранта через налоги и сборы.

Подача документов осуществляется через портал "Действие" вместе с бизнес-планом. После проверки банком и оценки Государственной службой занятости решение принимает Минэкономики. Ожидаемый срок получения финансирования составляет 1–1,5 месяца после истечения волны подачи.

По состоянию на начало 2026 года в рамках программы уже выдано 1316 грантов на сумму 6,7 млрд грн. Прием новых заявок начнется по завершении текущих бюджетных процедур.

Напомним, в 2025 году перерабатывающая промышленность стала крупнейшим налогоплательщиком в Украине, уплатив в бюджет 367,5 млрд грн – это 18% всех налоговых поступлений.