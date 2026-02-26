Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

16 млн грн на восстановление: Кабмин упростил доступ к государственным грантам для перерабатывающих предприятий

морковь, переработка
Правительство упростило доступ к грантам для перерабатывающих предприятий / Freepik

Правительство внесло изменения в порядок предоставления грантов для перерабатывающей промышленности, уточнив требования к связанным лицам и процедуры проверки через реестр коррупционеров. Программа предусматривает финансирование до 8 млн грн на развитие и до 16 млн грн на восстановление мощностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Заместитель министра Виталий Киндратов отметил: "Принятые изменения снимают ограничения, усложняющие участие части предпринимателей, и уточняют отдельные проверочные процедуры. Это позволит большему количеству производителей подать заявки и получить государственную поддержку для развития своих мощностей".

Ключевые изменения в правилах проверки:

  1. Связанные лица. Определение термина согласовано с Налоговым кодексом Украины. Семейные связи больше не являются автоматическим признаком связанности, если лица ведут независимый бизнес без управленческого или экономического влияния друг на друга.
  2. Реестр коррупционеров. Устранена система автоматических отказов в случае полного совпадения ФИО заявителя с данными другого лица в реестре. Теперь предприниматель может предоставить справку в подтверждение отсутствия претензий со стороны правоохранительных органов.

Финансовые условия

Программа предусматривает выделение средств в размере до 8 млн. грн. на развитие бизнеса и до 16 млн. грн. на восстановление мощностей (в пределах подтвержденных убытков). Поддержка предоставляется по модели софинансирования:

  • 50/50 – стандартная ставка для большинства получателей;
  • 70/30 — при закупке оборудования исключительно украинского производства;
  • 80/20 — для производителей БПЛА, полиграфии, а также предприятий в зонах боевых действий или пострадавших от обстрелов.

Требования к получателям

Гранты доступны предприятиям, работающим в сфере переработки (КВЭД С). Получатель обязан создать не менее 5 рабочих мест и проработать не менее трех лет, возвращая сумму гранта через налоги и сборы.

Подача документов осуществляется через портал "Действие" вместе с бизнес-планом. После проверки банком и оценки Государственной службой занятости решение принимает Минэкономики. Ожидаемый срок получения финансирования составляет 1–1,5 месяца после истечения волны подачи.

По состоянию на начало 2026 года в рамках программы уже выдано 1316 грантов на сумму 6,7 млрд грн. Прием новых заявок начнется по завершении текущих бюджетных процедур.

Напомним, в 2025 году перерабатывающая промышленность стала крупнейшим налогоплательщиком в Украине, уплатив в бюджет 367,5 млрд грн – это 18% всех налоговых поступлений.

Автор:
Татьяна Ковальчук