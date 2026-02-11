Тепло для 300 домов: Япония передала "Киевтеплоэнерго" 13 мощных генераторов (ФОТО)

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" получило 13 генераторов в рамках программы экстренного восстановления от японского агентства JICA. Оборудование обеспечит работу котельных и в разных районах столицы, которые поставляют тепло до 300 жилых домов, больниц и школ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Помощь Правительству Японии – не просто символ солидарности, это реальная, ощутимая поддержка, которая напрямую помогает нашим городам, общинам и людям выдерживать чрезвычайные трудности в условиях российских атак", - отметил министр энергетики Денис Шмигаль.

Оборудование поможет коммунальным службам столицы обеспечивать теплом дома киевлян и объекты социальной инфраструктуры.

Япония передала Киеву генераторы.



В рамках этого этапа программы от японского агентства JICA закуплено 137 генераторов. В настоящее время идет передача оборудования и другим регионам Украины.

Напомним, 11 февраля Литва передала Украине 22 генератора общей мощностью 13 МВт для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры Киева. Оборудование уже получили столичные больницы и предприятия тепло- и водоснабжения.