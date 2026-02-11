Запланована подія 2

Тепло для 300 будинків: Японія передала "Київтеплоенерго" 13 потужних генераторів (ФОТО)

представники Київтеплоенерго та японського агентства JICA
Японське агентство JICA передало "Київтеплоенерго" потужні генератори. / Міністерство енергетики

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" отримало 13 генераторів у межах Програми екстреного відновлення від японського агентства JICA. Обладнання забезпечить роботу котелень і різних районах столиці, які постачають тепло до 300 житлових будинків, лікарень та шкіл.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Допомога Уряду Японії – не просто символ солідарності, це реальна, відчутна підтримка, яка безпосередньо допомагає нашим містам, громадам та людям витримувати надзвичайні труднощі в умовах російських атак", — зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Обладнання допоможе комунальним службам столиці забезпечувати теплом оселі киян та об’єкти соціальної інфраструктури.

Фото 2
Японія передала Києву генератори.

Загалом у рамках цього етапу програми від японського агентства JICA закуплено 137 генераторів. Наразі триває передача обладнання і до інших регіонів України.

Фото 3

Нагадаємо, 11 лютого Литва передала Україні 22 генератори загальною потужністю 13 МВт для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури Києва. Обладнання вже отримали столичні лікарні та підприємства тепло- і водопостачання.

Автор:
Тетяна Ковальчук