Японія передала ДСНС техніку та обладнання для гуманітарного розмінування

Японське агентство міжнародного співробітництва JICA передало Державній службі надзвичайних ситуацій України партію спеціалізованої техніки та обладнання для гуманітарного розмінування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У межах цієї допомоги рятувальники отримали 4 піротехнічні машини, призначені для безпечного вилучення та транспортування боєприпасів, а також 12 мікроавтобусів для перевезення особового складу.

Окремою частиною допомоги стали 100 комплектів захисного спорядження, розробленого спеціально для жінок-саперок. Ця закупівля стала результатом роботи координаційної групи "Гендерні аспекти в протимінній діяльності", до якої входять представники Мінекономіки, Посольства Канади в Україні та організації FSD.

Вся передана техніка відповідає критеріям локалізації: вона або повністю виготовлена в Україні, або має часткове українське виробництво. Японія стала однією з перших країн, яка підтримала ініціативу "Зроблено в Україні" у галузі гуманітарного розмінування. Це дозволяє не лише забезпечувати підрозділи ДСНС необхідним обладнанням, а й підтримувати вітчизняний промисловий сектор.

"Це важливо не лише з точки зору гуманітарного розмінування і підтримки спроможності ДСНС, але й для нашої економіки. Це замовлення для нашого виробництва, це дає роботу, це дає податки і наша економіка стає сильнішою", — зазначив заступник міністра Ігор Безкаравайний.

Рані повідомлялося про те, що Японія виділяє Україні 6,2 млрд японських єн (близько $41 млн) на реалізацію п’ятої фази Програми екстреного відновлення. Відповідну угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба та посол Японії в Україні Масаші Накаґоме.