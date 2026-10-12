Южный мост перекрыт: как в Киеве курсируют метро и автобусы

В Киеве из-за перекрытия движения на Южном мосту временно сменили работу общественного транспорта.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ограничение движения на Южном мосту

Поезда зеленой линии метро курсируют на двух отдельных участках: между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а также между "Осокорками" и "Красным хутором".

Автобусы №22 и №91 временно двигаются через Дарницкий мост.

О возобновлении движения в штатном режиме сообщат дополнительно.

Обновлено 12.13: Поезда метро возобновили движение "зеленой" линией в обычном режиме, передает пресс-служба КГГА. Автобусы №№ 22, 91 курсируют с учетом ограничений при воздушной тревоге.

Россия начала бить по мостам

Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло днем 1 октября - оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта.

Мост попал под удар и вечером 2 октября.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве – было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.