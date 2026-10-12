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Південний міст перекрито: як у Києві курсують метро й автобуси

південний міст
У Києві тимчасово змінили рух зеленої лінії метро

У Києві через перекриття руху на Південному мосту тимчасово змінили роботу громадського транспорту. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху на Південному мосту

Поїзди зеленої лінії метро курсують на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" і "Видубичі", а також між "Осокорками" та "Червоним хутором".

Автобуси №22 і №91 тимчасово рухаються через Дарницький міст.

Про відновлення руху в штатному режимі повідомлять додатково.

Оновлено 12.13: Поїзди метро відновили рух "зеленою" лінією у звичайному режимі, інформує пресслужба КМДА.  Автобуси №№ 22, 91 курсують з урахуванням обмежень під час повітряної тривоги.

Росія почала бити по мостах

Росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня - окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві - було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Автор:
Ольга Опенько

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