Закупочные цены на свиней живым весом на 13-19 июля 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 13-19 июля 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней останется на уровне 64-65 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Цены заготовки весной колебались в пределах 80–82 грн/кг, а средневзвешенная рыночная отметка на 1 апреля составила 80,6 грн/кг.

Представители мясоперерабатывающей отрасли отмечают, что уровень предложения отвечает текущей торговой активности.

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней 1,40 евро/кг (71,07 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,53 евро/кг ( 26,90 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 4,19 злотых/кг (49,38 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,50 – 5,00 злотых/кг (41,25 – 58,92 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада). Источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,60 (0%) €/кг в ЕС;

1,12 (+2%) €/кг в Бразилии;

1,86 (0%) €/кг в США;

1,32 (+1%) €/кг в Канаде.

Ситуация на ведущих мировых рынках остается неоднородной: страны Латинской Америки и Канады показывают положительную динамику. В то же время, рынок США и ЕС сохраняет стабильность.