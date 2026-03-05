Закупочные цены на свиней живым весом на 9-15 марта 2026 года

Delo.ua сообщает, какие закупочные цены на свиней живым весом ожидаются в период 9-15 марта 2026 года. Прогноз предоставили специалисты Ассоциации "Мясной отрасли".

Прогнозируется, что цена свиней вырастет до уровня 73-74 грн/кг на следующей неделе.

Прогноз основан на анализе текущего уровня потребления свинины, трансформаций в структуре спроса и предложения, ключевых факторов, определяющих состояние мясной отрасли (сезонные изменения, объемы импорта, колебания валютных курсов и т.п.).

Текущие цены на свинину живым весом в Украине

Рынок живца демонстрирует признаки восстановления: в конце января котировки выросли на 2–7 гривен за килограмм, а средневзвешенная цена поднялась до 67,3 грн/кг, что на 9,1% больше, чем раньше.

Давление со стороны предложения заметно ослабло, а объемы предложения вернулись к привычному уровню.

Ожидания участников рынка остаются сдержанно оптимистичными. Заготовители рассчитывают на дальнейшее обновление цен, даже с учетом сезонного снижения рыночной активности.

Динамика средних закупочных цен на свиней в Украине; источник: Аналитический отдел АСУ

Цена живого веса свиней в мире

На немецкой бирже VEZG на следующую неделю цены на полутуши кондиционных свиней – 1,60 евро/кг (81,68 грн/кг), на полутуши свиноматок – 0,83 евро/кг (42,37 грн/кг). Цены указаны без НДС.

На польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней – 5,09 злотых/кг (60,83 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 4,20 – 5,70 злотых/кг (50,19 – 68,11 грн/кг).

Средненедельные мировые цены на свиней 2023-2026 гг. в евро/100 кг веса туши (ЕС, Бразилия, США и Канада); источник: Евростат

Динамика цен в мире:

1,51 (+3%) €/кг в ЕС;

1,40 (0%) €/кг в Бразилии;

1,70 (+5%) €/кг в США;

1,30 (+2%) €/кг в Канаде.

Показатели свидетельствуют о схожих тенденциях на ведущих мировых рынках. В то же время в странах Латинской Америки рынок стабилен, в то время как в США, Канаде и ЕС наблюдается рост.