Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Запрет Кишинева на украинскую курятину: бизнес предлагает закрыть рынок для молдавского вина

куры, курятина
Молдова приостановила импорт мяса птицы и продуктов переработки из Украины / Freepik

Федерация работодателей Украины предлагает введение зеркальных мер по импорту молдавского вина в ответ на временный запрет Молдовы на ввоз украинского мяса птицы и продукции из него.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на обращение Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Молдавская сторона нотифицировала соответствующее решение во Всемирную торговую организацию (ВТО), ссылаясь на якобы обнаружение метронидазола.

"По убеждению бизнес-сообщества, такие действия не отвечают фактическим обстоятельствам и создают искусственные барьеры в торговле, негативно влияющие на украинских производителей… В военный период экспорт остается одним из ключевых факторов поддержки экономической устойчивости государства, обеспечения валютной выручки и сохранения рабочих мест", – говорится в обращении.

ФРУ отмечает, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) системно ограничивает доступ украинской продукции на свой рынок, и заявляет о готовности присоединиться к процедурам консультаций и урегулированию споров в рамках Соглашения ВТО о применении санитарных и фитосанитарных мероприятий, а также выступить площадкой для медиации между украинскими производителями-экспортерами и импортерами в Молдове и соответствующими компетентными органами обеих стран.

В то же время федерация допускает применение ст. 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", которая предусматривает ответные меры на дискриминационные действия других государств. Среди возможных шагов – запрет на импорт вина и винной продукции из Молдовы.

Федерация отмечает необходимость соблюдения принципов равной конкуренции и международных обязательств в торговых отношениях.

"Обеспечение равных правил торговли и соблюдения международных обязательств является принципиальным условием экономического партнерства. Украинский бизнес рассчитывает на эффективную защиту своих законных интересов и восстановление справедливых условий доступа к внешним рынкам", – отмечает ФРУ.

Напомним, в конце января 2026 года ANSA объявила о временной приостановке импорта мяса птицы и продуктов переработки из Украины. Решение основывается на якобы выявлении запрещенного препарата метронидазола в партиях кормов, ранее импортированных из соседней страны.

Неделю назад министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что Киев готов к максимальной открытости и предоставлению дополнительных гарантий Кишиневу по качеству и безопасности продукции.

Молдова является важным рынком для украинской курятины: в прошлом году объем экспорта в эту страну составил 18,4 тысячи тонн на сумму 32,7 млн долларов. По словам министра, временная приостановка импорта требует скорейшего урегулирования.

Автор:
Майя Калына