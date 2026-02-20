Запрет Кишинева на украинскую курятину: бизнес предлагает закрыть рынок для молдавского вина

Федерация работодателей Украины предлагает введение зеркальных мер по импорту молдавского вина в ответ на временный запрет Молдовы на ввоз украинского мяса птицы и продукции из него.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на обращение Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Молдавская сторона нотифицировала соответствующее решение во Всемирную торговую организацию (ВТО), ссылаясь на якобы обнаружение метронидазола.

"По убеждению бизнес-сообщества, такие действия не отвечают фактическим обстоятельствам и создают искусственные барьеры в торговле, негативно влияющие на украинских производителей… В военный период экспорт остается одним из ключевых факторов поддержки экономической устойчивости государства, обеспечения валютной выручки и сохранения рабочих мест", – говорится в обращении.

ФРУ отмечает, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA) системно ограничивает доступ украинской продукции на свой рынок, и заявляет о готовности присоединиться к процедурам консультаций и урегулированию споров в рамках Соглашения ВТО о применении санитарных и фитосанитарных мероприятий, а также выступить площадкой для медиации между украинскими производителями-экспортерами и импортерами в Молдове и соответствующими компетентными органами обеих стран.

В то же время федерация допускает применение ст. 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности", которая предусматривает ответные меры на дискриминационные действия других государств. Среди возможных шагов – запрет на импорт вина и винной продукции из Молдовы.

Федерация отмечает необходимость соблюдения принципов равной конкуренции и международных обязательств в торговых отношениях.

"Обеспечение равных правил торговли и соблюдения международных обязательств является принципиальным условием экономического партнерства. Украинский бизнес рассчитывает на эффективную защиту своих законных интересов и восстановление справедливых условий доступа к внешним рынкам", – отмечает ФРУ.

Напомним, в конце января 2026 года ANSA объявила о временной приостановке импорта мяса птицы и продуктов переработки из Украины. Решение основывается на якобы выявлении запрещенного препарата метронидазола в партиях кормов, ранее импортированных из соседней страны.

Неделю назад министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что Киев готов к максимальной открытости и предоставлению дополнительных гарантий Кишиневу по качеству и безопасности продукции.

Молдова является важным рынком для украинской курятины: в прошлом году объем экспорта в эту страну составил 18,4 тысячи тонн на сумму 32,7 млн долларов. По словам министра, временная приостановка импорта требует скорейшего урегулирования.