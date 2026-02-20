Заборона Кишинева на українську курятину: бізнес пропонує закрити ринок для молдовського вина

Федерація роботодавців України пропонує запровадження дзеркальних заходів щодо імпорту молдовського вина у відповідь на тимчасову заборону Молдови на ввезення українського м’яса птиці та продукції з нього.

Про це пише Delo.ua з посиланням на звернення Федерації роботодавців України (ФРУ).

Молдовська сторона нотифікувала відповідне рішення до Світовою організації торгівлі (СОТ), посилаючись на нібито виявлення метронідазолу.

"На переконання бізнес-спільноти, такі дії не відповідають фактичним обставинам та створюють штучні бар’єри у торгівлі, що негативно впливають на українських виробників… У воєнний період експорт залишається одним із ключових чинників підтримки економічної стійкості держави, забезпечення валютної виручки та збереження робочих місць", – йдеться у зверненні.

ФРУ наголошує, що Національне агентство з безпечності харчових продуктів Молдови (ANSA) системно обмежує доступ української продукції на свій ринок, і заявляє про готовність долучитися до процедур консультацій і врегулювання спорів у межах Угоди СОТ про застосування санітарних і фітосанітарних заходів, а також виступити площадкою для медіації між українськими виробниками-експортерами та імпортерами в Молдові та відповідними компетентними органами обох країн.

Водночас федерація допускає застосування ст. 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", яка передбачає заходи у відповідь на дискримінаційні дії інших держав. Серед можливих кроків – заборона імпорту вина та винної продукції з Молдови.

Федерація наголошує на необхідності дотримання принципів рівної конкуренції та міжнародних зобов’язань у торговельних відносинах.

"Забезпечення рівних правил торгівлі та дотримання міжнародних зобов’язань є принциповою умовою економічного партнерства. Український бізнес розраховує на ефективний захист своїх законних інтересів та відновлення справедливих умов доступу до зовнішніх ринків", – зазначає ФРУ.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року ANSA оголосила про тимчасову призупинку імпорту м'яса птиці і продуктів переробки з України. Рішення ґрунтується на підставі нібито виявлення забороненого препарату метронідазолу в партіях кормів, раніше імпортованих із сусідньої країни.

Тиждень тому міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев заявив, що Київ готовий до максимальної відкритості та надання додаткових гарантій Кишиневу щодо якості та безпечності продукції.

Молдова є важливим ринком для української курятини: торік обсяг експорту до цієї країни становив 18,4 тисячі тонн на суму 32,7 млн доларів. За словами міністра, тимчасове призупинення імпорту потребує якнайшвидшого врегулювання.