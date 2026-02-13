Експорт української курятини до Молдови: Київ обіцяє додатковий контроль та гарантії

Україна готова до максимальної відкритості та надання додаткових гарантій Молдові щодо якості та безпечності продукції.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Про бар’єри для експорту курятини до Молдови

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев провів онлайн-зустріч з представниками Міністерства сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова та Національного агентства з безпеки харчових продуктів (ANSA).

Сторони обговорили співпрацю в аграрній сфері між країнами. Зокрема, йшлося про ситуацію з експортом української птиці до Молдови.

Молдова є важливим ринком для української курятини: торік обсяг експорту до цієї країни становив 18,4 тисячі тонн на суму 32,7 млн доларів. Водночас тимчасове призупинення імпорту потребує якнайшвидшого врегулювання.

Під час зустрічі українська сторона та представники Молдови домовилися опрацювати питання посилення інспекційного контролю українських експортерів м’яса птиці. Україна запевнила, що впевнена у якості своєї продукції, що підтверджується стабільним експортом на ринок Європейського Союзу, і готова надати додаткові гарантії молдавській стороні, зокрема через проведення досліджень у акредитованих лабораторіях за запитом.

Метою української сторони є оперативне вирішення технічних питань та зняття обмежень на експорт курятини, оскільки для тривалої зупинки постачання немає об’єктивних причин. Сторони домовилися продовжити спільну роботу над усуненням бар’єрів у торгівлі та відновленням звичної динаміки експорту.

Як повідомлялось, ANSA оголосила 26 січня про тимчасову призупинку імпорту м'яса птиці і продуктів переробки з України. Рішення грунтується на підставі виявлення забороненого препарату метронідазолу в партіях кормів, раніше імпортованих із сусідньої країни.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року, Україна експортувала 458,1 тисячі тонн м’яса птиці. І хоча фізичний обсяг поставок незначно просів на 1,8%, фінансовий результат був позитивним: виторг зріс на 13,7%, сягнувши позначки у 1,15 мільярда доларів.