Экспорт украинской курятины в Молдову: Киев обещает дополнительный контроль и гарантии

Украина готова к максимальной открытости и предоставлению дополнительных гарантий Молдове по качеству и безопасности продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

О барьерах для экспорта курятины в Молдову

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев провел онлайн-встречу с представителями Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Стороны обсудили сотрудничество по аграрной сфере между странами. В частности, речь шла о ситуации с экспортом украинской птицы в Молдову.

Молдова является важным рынком для украинской курятины: в прошлом году объем экспорта в эту страну составил 18,4 тысяч тонн на сумму 32,7 млн долларов. В то же время временная приостановка импорта требует скорейшего урегулирования.

В ходе встречи украинская сторона и представители Молдовы договорились проработать вопрос усиления инспекционного контроля украинских экспортеров мяса птицы. Украина заверила, что уверена в качестве своей продукции, что подтверждается стабильным экспортом на рынок Европейского Союза, и готова предоставить дополнительные гарантии молдавской стороне, в частности, через проведение исследований в аккредитованных лабораториях по запросу.

Цель украинской стороны - оперативное решение технических вопросов и снятие ограничений на экспорт курятины, поскольку для длительной остановки поставок нет объективных причин. Стороны договорились продолжить совместную работу по устранению барьеров в торговле и восстановлению привычной динамики экспорта.

Как сообщалось, ANSA объявила 26 января о временной приостановке импорта мяса птицы и продуктов переработки из Украины. Решение основано на выявлении запрещенного препарата метронидазола в партиях кормов, ранее импортированных из соседней страны.

Напомним, по итогам 2025 года Украина экспортировала 458,1 тысячи тонн мяса птицы. И хотя физический объем поставок незначительно просел на 1,8%, финансовый результат был положительным: выручка выросла на 13,7%, достигнув отметки в 1,15 миллиарда долларов.