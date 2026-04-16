Защита инфраструктуры от атак: почему Украине необходимо строить подземные хранилища для горючего

Апрельские массированные атаки на объекты энергетики актуализировали вопрос о создании защищенных топливных резервов. В течение недели были поражены нефтебазы в Одесской области, Днепре и Кривом Роге. Это привело к потере миллионов долларов и тысяч тонн горючего.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в авторской колонке на Enkorr.

В настоящее время в Украине действует закон о минимальных запасах нефтепродуктов, предусматривающий накопление резервов на уровне 6% от объемов поставок. Однако из-за отсутствия подзаконной базы и должной инфраструктуры этот механизм фактически не работает.

В условиях военных действий наземные резервуары остаются уязвимыми для обстрелов. Куюн отмечает необходимость перехода к подземному хранению горючего. Для этого нужно восстанавливать старые советские хранилища и строить новые объекты.

"Нужно идти под землю – создавать подземные хранилища. Еще со времен СССР и советской армии есть несколько таких хранилищ, но они в большинстве своем непригодны для использования. Надо восстанавливать и строить новые. Если не на весь необходимый объем запасов... то хотя бы на часть... надо вносить в закон требование хотя бы частично, сохранять запасы под землей. 20, 30, 50% — это уже вопрос для обсуждения", - отметил Куюн.

По его мнению, начать эту работу трейдеры смогут сразу же после появления такой нормы.

"В противном случае запасов нам не видеть еще очень долго. По окончании войны все заявят, что инфраструктуры нет и снова нужна отсрочка", — отметил директор "А-95".

Напомним, правительство уточнило Методику вычисления уровня минимальных запасов горючего в части механизма расчета рыночных цен на нефть и нефтепродукты.