Захист інфраструктури від атак: чому Україні необхідно будувати підземні сховища для пального

Квітневі масовані атаки на об’єкти енергетики актуалізували питання створення захищених паливних резервів. Протягом тижня було уражено нафтобази в Одеській області, Дніпрі та Кривому Розі. Це призвело до втрати мільйонів доларів та тисяч тонн пального.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в авторській колонці на Еnkorr.

Наразі в Україні діє закон про мінімальні запаси нафтопродуктів, який передбачає накопичення резервів на рівні 6% від обсягів постачання. Проте через відсутність підзаконної бази та належної інфраструктури цей механізм фактично не працює.

В умовах воєнних дій наземні резервуари залишаються вразливими для обстрілів. Куюн наголошує на необхідності переходу до підземного зберігання пального. Для цього потрібно відновлювати старі радянські сховища та будувати нові об’єкти.

"Треба йти під землю – створювати підземні сховища. Ще з часів СРСР та радянської армії є декілька таких сховищ, але вони здебільшого непридатні для використання. Треба відновлювати і будувати нові. Якщо не на весь необхідний обсяг запасів... то хоча б на частину… треба вносити в закон вимогу хоча б частково зберігати запаси під землею. 20, 30, 50% — це вже питання для обговорення", — зазначив Куюн.

На його думку, розпочати цю роботу трейдери зможуть одразу після появи такої норми.

"В іншому випадку запасів нам не бачити ще дуже довго. Бо після закінчення війни всі заявлять, що інфраструктури немає і знову треба відтермінування", — зауважив директор "А-95".

Нагадаємо, уряд уточнив Методику обчислення рівня мінімальних запасів пального в частині механізму розрахунку ринкових цін на нафту та нафтопродукти.