Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Захист інфраструктури від атак: чому Україні необхідно будувати підземні сховища для пального

Україні необхідно будувати підземні сховища для пального / Depositphotos

Квітневі масовані атаки на об’єкти енергетики актуалізували питання створення захищених паливних резервів. Протягом тижня було уражено нафтобази в Одеській області, Дніпрі та Кривому Розі. Це призвело до втрати мільйонів доларів та тисяч тонн пального. 

Як повідомляє Delo.ua, про це пише директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в авторській колонці на Еnkorr.

Наразі в Україні діє закон про мінімальні запаси нафтопродуктів, який передбачає накопичення резервів на рівні 6% від обсягів постачання. Проте через відсутність підзаконної бази та належної інфраструктури цей механізм фактично не працює.

В умовах воєнних дій наземні резервуари залишаються вразливими для обстрілів. Куюн наголошує на необхідності переходу до підземного зберігання пального. Для цього потрібно відновлювати старі радянські сховища та будувати нові об’єкти.

"Треба йти під землю – створювати підземні сховища. Ще з часів СРСР та радянської армії є декілька таких сховищ, але вони здебільшого непридатні для використання. Треба відновлювати і будувати нові. Якщо не на весь необхідний обсяг запасів... то хоча б на частину… треба вносити в закон вимогу хоча б частково зберігати запаси під землею. 20, 30, 50% — це вже питання для обговорення", — зазначив Куюн.

На його думку, розпочати цю роботу трейдери зможуть одразу після появи такої норми.

"В іншому випадку запасів нам не бачити ще дуже довго. Бо після закінчення війни всі заявлять, що інфраструктури немає і знову треба відтермінування", — зауважив директор "А-95".

Нагадаємо, уряд уточнив Методику обчислення рівня мінімальних запасів пального в частині механізму розрахунку ринкових цін на нафту та нафтопродукти.

Автор:
Тетяна Ковальчук