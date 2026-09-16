Заводы останавливаются: Россия вынуждена продлить ограничения на экспорт дизтоплива

Правительство России приняло решение продлить ограничения на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября.

Как пишет Dilo, об этомсообщают российские СМИ.

Главной целью ограничений называют гарантирование стабильных поставок на внутренний рынок.

Впервые запрет на экспорт дизеля российские власти ввели в конце сентября 2025 года, сначала он распространялся на трейдеров и нефтеперерабатывающие заводы, производящие до 1 млн. тонн в год.

Позже ограничения неоднократно продолжали и расширялись. В августе Россия третий раз продлила запрет на экспорт дизеля для производителей до 30 сентября на фоне рекордной августовской серии украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, в РФ введен запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года.

Проблемы на НПЗ и остановка предприятий

Ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли РФ усугубляется серьезными проблемами на заводах.

По данным агентства Reuters, в сентябре три из шести крупнейших российских предприятий, выпускающих дизель, были вынуждены резко сократить или полностью остановить работу.

В частности, полностью остановлены НПЗ "Кинеф" в Ленинградской области, а два завода "Лукойла" функционируют всего на четверть от проектной мощности.

Ситуацию усугубляют регулярные атаки беспилотников, из-за которых, по оценкам Международного энергетического агентства, за первые восемь месяцев года удары приходились в среднем на один завод каждые три дня.

Напомним, удары Украины по НПЗ обрушили переработку нефти в России. Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям и трудности с ремонтом оборудования из-за санкций.