Заводи зупиняються: Росія вимушено продовжує обмеження на експорт дизпалива

Уряд Росії ухвалив рішення продовжити обмеження на експорт дизельного палива для виробників до кінця жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомляють російські ЗМІ.

Головною метою обмежень називають гарантування стабільних поставок на внутрішній ринок.

Вперше заборону на експорт дизеля російська влада ввела наприкінці вересня 2025 року, спочатку він поширювався на трейдерів та нафтопереробні заводи, які виробляють до 1 млн тонн на рік.

Пізніше обмеження неодноразово продовжували та розширювали. У серпні Росія втретє продовжила заборону на експорт дизелю для виробників до 30 вересня на тлі рекордної серпневої серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

Крім того, в РФ запроваджено заборону на експорт бензину до 31 січня 2027 року.

Проблеми на НПЗ та зупинка підприємств

Ситуація в нафтопереробній галузі РФ ускладнюється серйозними проблемами на заводах.

За даними агентства Reuters, у вересні три з шести найбільших російських підприємств, що випускають дизель, були змушені різко скоротити або повністю зупинити роботу.

Зокрема, повністю зупинено НПЗ "Кінеф" у Ленінградській області, а два заводи "Лукойлу" функціонують лише на чверть від проєктної потужності.

Ситуацію погіршують регулярні атаки безпілотників, через які, за оцінками Міжнародного енергетичного агентства, за перші вісім місяців року удари припадали в середньому на один завод кожні три дні.

Нагадаємо, удари України по НПЗ обвалили переробку нафти в Росії. Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по нафтопереробних підприємствах та труднощі з ремонтом обладнання через санкції.