Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский назначил Христю Фриланд советницей по экономическому развитию

Владимир Зеленский Христя Фриланд
Владимир Зеленский и Христя Фриланд / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую министерку финансов Канады Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Зеленский в Телеграмм.

"Сегодня назначил Христю Фриланд советницей по экономическому развитию", - написал президент.

По его словам, Фриланд профессионально владеет экономическими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций.

Президент подчеркнул, что сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно скорее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны.

О Христе Фриланде

Христя Фриланд - политический деятель, заместитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо с 20 ноября 2019 года, министр финансов Канады от 18 августа 2020 года до 16 декабря 2024 года .

В сентябре 2024 года покинула должность вице-премьера, приняв предложение стать спецпредставителем Канады по восстановлению Украины.

Христя Фриланд имеет украинские корни и владеет украинским языком.

Фриланд награждена Орденом княгини Ольги I степени.

Напомним, правительство планирует утвердить немецкую дипломатку Анку Фельдгузен новым бизнес-омбудсманом в Украине. Проект распоряжения уже обнародован на официальном сайте Минэкономики.

Автор:
Светлана Манько