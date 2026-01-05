Зеленский назначил Христю Фриланд советницей по экономическому развитию

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую министерку финансов Канады Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Зеленский в Телеграмм.

"Сегодня назначил Христю Фриланд советницей по экономическому развитию", - написал президент.

По его словам, Фриланд профессионально владеет экономическими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций.

Президент подчеркнул, что сейчас Украине нужно увеличивать внутреннюю устойчивость – ради восстановления Украины, если дипломатия сработает как можно скорее, и ради укрепления нашей обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны.

О Христе Фриланде

Христя Фриланд - политический деятель, заместитель премьер-министра Канады Джастина Трюдо с 20 ноября 2019 года, министр финансов Канады от 18 августа 2020 года до 16 декабря 2024 года .

В сентябре 2024 года покинула должность вице-премьера, приняв предложение стать спецпредставителем Канады по восстановлению Украины.

Христя Фриланд имеет украинские корни и владеет украинским языком.

Фриланд награждена Орденом княгини Ольги I степени.

Напомним, правительство планирует утвердить немецкую дипломатку Анку Фельдгузен новым бизнес-омбудсманом в Украине. Проект распоряжения уже обнародован на официальном сайте Минэкономики.