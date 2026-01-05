- Категорія
Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку
Президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку
Як пише Delo.ua, про це повідомив Зеленський у Телеграм.
"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку", - написав президент.
За його словами, Фріланд фахово володіє економічними питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.
Президент наголосив, що зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни.
Про Христю Фріланд
Христя Фріланд - політична діячка, заступниця прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з 20 листопада 2019, міністр фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.
У вересні 2024 року залишила посаду віцепрем’єра, прийнявши пропозицію стати спецпредставником Канади з питань відбудови України.
Христя Фріланд має українське коріння та володіє українською мовою.
Фріланд нагороджена Орденом княгині Ольги I ступеня.
Нагадаємо, уряд планує затвердити німецьку дипломатку Анку Фельдгузен новим бізнес-омбудсманом в Україні. Проєкт розпорядження вже оприлюднено на офіційному сайті Мінекономіки.