Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Президент України Володимир Зеленський призначив колишню міністерку фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Як пише Delo.ua, про це повідомив Зеленський у Телеграм.

"Сьогодні призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку", - написав президент.

За його словами, Фріланд фахово володіє економічними питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій.

Президент наголосив, що зараз Україні потрібно збільшувати внутрішню стійкість – заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни.

Про Христю Фріланд

Христя Фріланд - політична діячка, заступниця прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з 20 листопада 2019, міністр фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.

У вересні 2024 року залишила посаду віцепрем’єра, прийнявши пропозицію стати спецпредставником Канади з питань відбудови України.

Христя Фріланд має українське коріння та володіє українською мовою.

Фріланд нагороджена Орденом княгині Ольги I ступеня.

