Зеленский назвал регионы, в которых самая сложная ситуация с электроснабжением

Сегодня самая сложная ситуация со снабжением электроэнергии была зафиксирована в трех регионах Украины: Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В Киеве – большое количество домов без тепла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Энергетический кризис из-за низких температур охватил и юг Одесской области, где много домов с электроотоплением.

При анализе текущей ситуации выявлены случаи предоставления неполной информации о состоянии энергосетей. В частности, в Киеве, Кривом Роге и Ахтырке выявлены случаи несвоевременной отчетности о проблемах в сетях, что замедляет оказание помощи населению.

"Местные, областные власти, чиновники имеют ресурс, чтобы помочь людям, и нужно, чтобы в каждой общине это было ощутимо", — отметил президент.

Он подчеркнул, что у каждого оставшегося без тепла дома должен быть достаточный доступ к электричеству. Такой подход должен действовать во всех городах и общинах.

"Каждый руководитель общества, все ответственные службы должны уделять реальное внимание тому, что происходит с домами в общинах, с сетями, с выполнением обязательных решений в помощь людям. На всех уровнях проверяем. Ответственность будет персональной", — заявил Зеленский.

Напомним, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры 10 февраля есть обесточивание потребителей в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.