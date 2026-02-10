Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,02

EUR

51,12

+0,36

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,50

51,33

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский назвал регионы, в которых самая сложная ситуация с электроснабжением

электросети
В трех регионах Украины самая сложная ситуация с электроснабжением. / Freepik

Сегодня самая сложная ситуация со снабжением электроэнергии была зафиксирована в трех регионах Украины: Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В Киеве – большое количество домов без тепла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Энергетический кризис из-за низких температур охватил и юг Одесской области, где много домов с электроотоплением.

При анализе текущей ситуации выявлены случаи предоставления неполной информации о состоянии энергосетей. В частности, в Киеве, Кривом Роге и Ахтырке выявлены случаи несвоевременной отчетности о проблемах в сетях, что замедляет оказание помощи населению.

"Местные, областные власти, чиновники имеют ресурс, чтобы помочь людям, и нужно, чтобы в каждой общине это было ощутимо", — отметил президент.

Он подчеркнул, что у каждого оставшегося без тепла дома должен быть достаточный доступ к электричеству. Такой подход должен действовать во всех городах и общинах.

"Каждый руководитель общества, все ответственные службы должны уделять реальное внимание тому, что происходит с домами в общинах, с сетями, с выполнением обязательных решений в помощь людям. На всех уровнях проверяем. Ответственность будет персональной", — заявил Зеленский.

Напомним, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры 10 февраля есть обесточивание потребителей в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Автор:
Татьяна Ковальчук