Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація з електропостачанням

Сьогодні найскладніша ситуація з постачанням електроенергії була зафіксована у трьох регіонах України: Харківській, Полтавській та Сумській областях. У Києві – значна кількість будинків без тепла.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Енергетична криза через низькі температури охопила і південь Одеської області, де багато будинків з електроопаленням.

Під час аналізу поточної ситуації виявлено випадки надання неповної інформації про стан енергомереж. Зокрема у Києві, Кривому Розі та Охтирці виявлено випадки несвоєчасного звітування про проблеми в мережах, що сповільнює надання допомоги населенню.

"Місцева, обласна влада, урядовці мають ресурс, щоб допомогти людям, і треба, щоб у кожній громаді це було відчутно", — зазначив президент.

Він наголосив, що у кожного будинку, який залишився без тепла, має бути достатній доступ до електрики. Такий підхід повинен діяти у всіх містах та громадах.

"Кожен керівник громади, усі відповідальні служби повинні приділяти реальну увагу тому, що відбувається з будинками в громадах, із мережами, з виконанням обов’язкових рішень на допомогу людям. На всіх рівнях перевіряємо. Відповідальність буде персональною", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури 10 лютого є знеструмлення споживачів у Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.