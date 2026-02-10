В окремих регіонах України діють аварійні відключення світла: знеструмлені споживачі трьох областей

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури 10 лютого є знеструмлення споживачів у Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, ліквідація наслідків та відновлення електропостачання споживачів тривають.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - зауважив Некрасов.

Графіки відключень

Заступник міністра нагадав, що по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Крім того, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків.

Раніше повідомлялося, що ремонтні роботи на об’єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. 10 та 11 лютого в Україні очікуються складні графіки відключень світла через низьку температуру повітря, попри те, що вдень енергосистему частково підтримує сонячна генерація.

Чи є шанси повернутися до життя без графіків

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.