Уряд отмав завдання розширити програми для закупівлі енергообладнання: що відомо

Володимир Зеленський
Зеленський дав завдання уряду розшири програми автономного енергоживлення. / Офіс президента

Уряд розширить програми фінансової підтримки людей і громад для забезпечення автономним енергоживленням. Нові ініціативи передбачають спрощення процедур закупівлі генераторів для ОСББ та збільшення обсягів допомоги власникам приватних будинків для придбання обладнання автономного енергоживлення.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський

За словами глави держави, нові програми погоджено з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. Всі деталі урядовці мають представити найближчим часом.

"Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення", — зазначив Зеленський.

Свириденко доповіла президенту про стан виконання наявних програм підтримки:

  • активно надходять заявки (майже 20 тисяч )від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати та ремонтувати генератори; 
  • програма надання кредитів під 0% на купівлю генераторів вийшла на пів мільярда гривень;
  • програма "пакунків тепла", які видають людям в Києві та області, цього тижня має вийти на обсяг у 40 тисяч.

Крім того, для близько 400 тисяч українців, чий рівень життя найнижчий,  передбачена спеціальна програма адресної допомоги. За словами президента, такі люди отримали по 6500 гривень цієї зими.

"Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців. Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні розпочато фінансування урядових програм підтримки енергетичного сектору. Перший пільговий кредит сумою 1,1 млн грн на генератори та енергообладнання отримав бізнес в межах програми "Доступні кредити 5–7–9".  За програмою "СвітлоДім" вже розпочалися виплати для багатоквартирних будинків.

Автор:
Тетяна Ковальчук