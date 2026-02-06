Держава профінансувала понад 14 тисяч ФОПів у межах програми "Енергопідтримка"

За перші дні роботи урядової програми "Енергопідтримка для ФОП" держава профінансувала близько 14,4 тисяч заявок українських підприємців на одноразову фінансову допомогу загальною сумою майже 144 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Заявки фізичних осіб-підприємців оброблялися через портал Дія з 2 по 5 лютого 2026 року, а кошти зараховуються на "Дія.Картку".

Фінансування здійснюється через Державну службу зайнятості. Найбільше звернень надійшло від ФОП 2 групи – 12 283 заявки. Більшість підприємців представляють сферу харчування та продуктової роздрібної торгівлі, а також послуги, медицину та вантажні перевезення.

Програма стартувала 2 лютого та триватиме до кінця березня 2026 року. Розмір допомоги для підприємців становить від 7 500 до 15 000 грн залежно від кількості найманих працівників. Подати заявку можуть ФОПи на 2 або 3 групі спрощеної системи оподаткування, зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року, які мають щонайменше одного найманого працівника, не мають заборгованості зі сплати ЄСВ та здійснюють діяльність у соціально важливих сферах.

Отримані кошти можна витратити на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів і сонячних панелей, стабілізаторів напруги, пального для генераторів, оплату електропостачання, а також монтаж і введення обладнання в експлуатацію.

Паралельно діє ще один інструмент підтримки бізнесу – пільгові енергокредити під 0% річних у межах програми "5–7–9%" для придбання газових, дизельних та бензинових генераторів і енергетичних установок. Вже подано 362 заявки на суму 413,9 млн грн, а перший кредит у розмірі 1,15 млн грн уже надано.

Підприємці можуть подати заявку через портал "Дія". Після перевірки, яка триває до 10 днів, заявник отримає сповіщення, а статус заяви зміниться.

Нагадаємо, кілька днів тому уряд запустив пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.