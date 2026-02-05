Запланована подія 2

Перший енергокредит під 0% для бізнесу вже виданий

За тиждень бізнес отримав понад 500 пільгових кредитів / Depositphotos

Бізнес активно користується можливістю пільгового фінансування для посилення власної енергонезалежності. Перший кредит під 0% річних для бізнесу на придбання енергообладнання вже виданий.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За її словами, станом на сьогодні до 16 банків надійшло 306 заявок на загальну суму 384 млн грн.

Пільгове кредитування у межах програми "Доступні кредити 5–7–9" доступне для фізичних осіб-підприємців, а також мікро-, малого і середнього бізнесу. Максимальна сума кредиту становить до 10 млн грн строком до 3 років.

Отримані кошти підприємства можуть спрямувати на придбання генераційних установок, зокрема газотурбінних, газопоршневих, біогазових, дизельних, бензинових та газових генераторів.

Наразі з енергокредитами вже працюють 17 банків-партнерів, ще низка банків поступово долучається до програми. Заявки на пільгове кредитування розглядаються у пріоритетному порядку.

За словами прем’єр-міністерки, реалізація програми дозволяє підприємствам працювати без зупинок під час відключень електроенергії, зберігати виробництво та робочі місця, а громадам — забезпечувати стабільну роботу підприємств і критично важливих об’єктів навіть у складних енергетичних умовах.

Нагадаємо, кілька днів тому уряд запустив пакет енергетичної підтримки для малого бізнесу: протягом лютого–березня підприємці зможуть отримати одноразову грошову допомогу та скористатися безвідсотковими кредитами на закупівлю енергообладнання для стабільної роботи в умовах відключень світла.

