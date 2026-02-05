Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,02

EUR

51,04

+0,08

Наличный курс:

USD

43,16

43,07

EUR

51,20

51,05

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Первый энергокредит под 0% для бизнеса уже выдан

доступные кредиты
За неделю бизнес получил более 500 льготных кредитов / Depositphotos

Бизнес активно пользуется возможностью льготного финансирования для усиления собственной энергонезависимости. Первый кредит под 0% годовых для бизнеса на приобретение энергооборудования уже выдан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в 16 банков поступило 306 заявок на общую сумму 384 млн грн.

Льготное кредитование в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" доступно для физических лиц-предпринимателей, а также микро-, малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма кредита составляет до 10 млн. грн. сроком до 3 лет.

Полученные средства предприятия могут быть направлены на приобретение генерационных установок, в частности газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Пока с энергокредитами уже работают 17 банков-партнеров, еще ряд банков постепенно присоединяется к программе. Заявки на льготное кредитование рассматриваются в приоритетном порядке.

По словам премьер-министра, реализация программы позволяет предприятиям работать без остановок при отключениях электроэнергии, сохранять производство и рабочие места, а общинам — обеспечивать стабильную работу предприятий и критически важных объектов даже в сложных энергетических условиях.

Напомним, несколько дней назад правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса : в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.

Автор:
Татьяна Гойденко