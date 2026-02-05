Первый энергокредит под 0% для бизнеса уже выдан

Бизнес активно пользуется возможностью льготного финансирования для усиления собственной энергонезависимости. Первый кредит под 0% годовых для бизнеса на приобретение энергооборудования уже выдан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, по состоянию на сегодняшний день в 16 банков поступило 306 заявок на общую сумму 384 млн грн.

Льготное кредитование в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" доступно для физических лиц-предпринимателей, а также микро-, малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма кредита составляет до 10 млн. грн. сроком до 3 лет.

Полученные средства предприятия могут быть направлены на приобретение генерационных установок, в частности газотурбинных, газопоршневых, биогазовых, дизельных, бензиновых и газовых генераторов.

Пока с энергокредитами уже работают 17 банков-партнеров, еще ряд банков постепенно присоединяется к программе. Заявки на льготное кредитование рассматриваются в приоритетном порядке.

По словам премьер-министра, реализация программы позволяет предприятиям работать без остановок при отключениях электроэнергии, сохранять производство и рабочие места, а общинам — обеспечивать стабильную работу предприятий и критически важных объектов даже в сложных энергетических условиях.

Напомним, несколько дней назад правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса : в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключений света.