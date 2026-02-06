Государство профинансировало более 14 тысяч ФЛП в рамках программы "Энергоподдержка"

За первые дни работы правительственной программы "Энергоподдержка для ФЛП" государство профинансировало около 14,4 тысячи заявок украинских предпринимателей на единовременную финансовую помощь общей суммой почти 144 млн грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Заявки физических лиц-предпринимателей обрабатывались через портал "Дія" со 2 по 5 февраля 2026 года, а средства зачисляются на "Дія.Карту".

Финансирование осуществляется через Государственную службу занятости. Больше всего обращений поступило от ФЛП 2 группы – 12 283 заявки. Большинство предпринимателей представляют сферу питания и розничной торговли, а также услуги, медицину и грузовые перевозки.

Программа стартовала 2 февраля и продлится до конца марта 2026 года. Размер пособия для предпринимателей составляет от 7500 до 15000 грн в зависимости от количества наемных работников. Подать заявку могут ФЛП на 2 или 3 группе упрощенной системы налогообложения, зарегистрированные не позднее 1 декабря 2025 года, которые имеют по меньшей мере одного наемного работника, не имеют задолженности по уплате ЕСВ и осуществляют деятельность в социально важных областях.

Вырученные средства можно потратить на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов и солнечных панелей, стабилизаторов напряжения, горючего для генераторов, оплату электроснабжения, а также монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию.

Параллельно действует еще один инструмент поддержки бизнеса - льготные энергокредиты под 0% годовых в рамках программы "5-7-9%" для приобретения газовых, дизельных и бензиновых генераторов и энергетических установок. Уже подано 362 заявки на сумму 413,9 млн грн, а первый кредит в размере 1,15 млн грн уже предоставлен.

Предприниматели могут подать заявку через портал "Дія". После проверки, которая длится до 10 дней, заявитель получит уведомление, а статус заявления изменится.

Напомним, несколько дней назад правительство запустило пакет энергетической поддержки для малого бизнеса: в течение февраля-марта предприниматели смогут получить единовременную денежную помощь и воспользоваться беспроцентными кредитами на закупку энергооборудования для стабильной работы в условиях отключения света.