Правительство получило задние расширить программы для закупки энергооборудования: что известно

Правительство расширит программы финансовой поддержки людей и общин для обеспечения автономного энергопитания. Новые инициативы предусматривают упрощение процедур закупки генераторов для ОСМД и увеличение объемов помощи владельцам частных домов на приобретение оборудования автономного энергопитания.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, новые программы согласованы с премьер-министром Юлией Свириденко. Все детали должностные лица должны представить в ближайшее время.

"Правительство Украины должно сделать ощутимо доступнее закупки ОСМД нового оборудования – генераторов и другой техники, которая нужна в условиях дефицита электричества. Будет расширена и возможность программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергопитания", — отметил Зеленский.

Свириденко доложила президенту о состоянии выполнения имеющихся программ поддержки:

активно поступают заявки (почти 20 тысяч) от ФЛПов на выплаты, которые помогают удерживать и ремонтировать генераторы;

программа предоставления кредитов под 0% на покупку генераторов вышла на полмиллиарда гривен;

программа "упаковок тепла", которые выдают людям в Киеве и области, на этой неделе должна выйти на объем в 40 тысяч.

Кроме того, для около 400 тысяч украинцев, чей уровень жизни самый низкий, предусмотрена специальная программа адресной помощи. По словам президента, такие люди получили по 6500 гривен этой зимой.

"Четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки - в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллионов украинцев. Все эффективные программы поддержки будем продолжать", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине начато финансирование правительственных программ поддержки энергетического сектора. Первый льготный кредит в размере 1,1 млн грн на генераторы и энергооборудование получил бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5–7–9". По программе "СветДом" уже начались выплаты для многоквартирных домов.