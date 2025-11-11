Жилье в мегаполисе: города стали лидерами роста цен на недвижимость

Днепр и Харьков – лидеры среди крупных городов по показателю самых дешевых квартир. В то же время, в Днепре цены на покупку колеблются в пределах прошлогодних, а вот в Харькове даже выросли. Умеренными цены остаются в Одессе, Львов и Киев сохраняют позиции самых дорогих украинских мегаполисов.

Специалисты сервиса проанализировали ценовые показатели на жилье в крупных городах – Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одесса – и сравнили данные 2025 года с прошлогодними. В целом, рынок демонстрирует умеренный, но стабильный рост цен во всех мегаполисах, с поправкой на безопасность и деловую активность региона.

Однокомнатные квартиры

В Харькове однокомнатные квартиры подорожали – октябрьская цена 2025 года составила 866 тыс. грн ($21 тыс.), что на 16% больше, чем в октябре предыдущего года.

Несмотря на рост, этот город остается лидером списка самых дешевых мегаполисов.

Вторым в списке самых дешевых крупных городов является Днепр, где однокомнатная стоит 1,1 млн. грн. ($26 тыс.). При этом рост по сравнению с предыдущим годом в городе составляет +5%.

В Одессе однокомнатные квартиры в октябре 2025 года продавались по средней цене 1,7 млн. грн. ($40 тыс.). Это на 22% больше, чем в октябре 2024 года, то есть рекордный рост в сегменте 1-комнатных квартир среди крупных городов.

Дорогими городами остаются Киев и Львов.

Киев: 3,2 млн грн ($76 тыс.), +13% по сравнению с октябрем 2024 года;

Львов: 2,3 млн грн ($55 тыс.), +10% по сравнению с октябрем 2024 года.

Двухкомнатные квартиры

В Харькове наблюдается наибольший рост цен на двухкомнатные квартиры – +24%. При этом цены все равно остаются самыми низкими – до 1,4 млн грн ($33 тыс.).

Чуть дороже квартиры в Днепре - 1,5 млн грн ($36 тыс.), и наименьший рост в сегменте 2-комнатных квартир (+3%).

В Одессе стоимость "двушек" за год выросла на +18% и составляет около 2,3 млн грн ($55 тыс.)

Выросли цены и в столице - +11%, то есть до 4,8 млн грн ($114 тыс.), в то же время во Львове рост составляет +14%, а цены на двухкомнатную колеблются в пределах 3,1 млн грн ($74 тыс.).

Трехкомнатные квартиры

Среди трехкомнатных квартир лидером роста тоже Харьков - +22% по сравнению с предыдущим годом. Что не помогло ему вырваться из позиции самого дешевого мегаполиса. Трехкомнатный дом в Харькове будет стоить до 1,8 млн грн ($43 тыс.).

Не слишком дорогие "тройки" и в Днепре - в октябре этого года зафиксирована средняя цена 2,1 млн грн ($50 тыс.), и это на 12% выше, чем за аналогичный период 2024 года.

Подорожали трехкомнатные и во Львове – +12% и цена до 3,9 млн грн ($92 тыс.) в октябре 2025. В Одессе имеется рост +17% и стоимость жилья – до 2,9 млн грн ($69 тыс.).

Киев продолжает оставаться самым дорогим городом и в этом сегменте: в октябре 2025 года медиа стоимость 3-комнатной достигала 7,1 млн грн ($168 тыс.), что на 14% больше, чем в октябре прошлого года.

