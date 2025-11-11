Житло у мегаполісі: які міста стали лідерами зростання цін на нерухомість

Дніпро та Харків - лідери серед великих міст за показником найдешевших квартир. Водночас у Дніпрі ціни на купівлю коливаються в межах минулорічних, а от у Харкові навіть зросли. Помірними ціни залишаються в Одесі, а Львів та Київ зберігають позиції найдорожчих українських мегаполісів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Нерухомість.

Фахівці сервісу проаналізували цінові показники на помешкання у великих містах - Київ, Львів, Харків, Дніпро та Одеса - і порівняли дані 2025 року з минулорічними. Загалом ринок демонструє помірне, але стабільне зростання цін у всіх мегаполісах, із поправкою на безпекову ситуацію та ділову активність регіону.

Однокімнатні квартири

У Харкові однокімнатні квартири подорожчали - жовтнева ціна 2025 року становила 866 тис. грн ($21 тис.), що на 16% більше, ніж у жовтні попереднього року.

Попри зростання, це місто залишається лідером переліку найдешевших мегаполісів.

Другим у списку найдешевших великих міст є Дніпро, де однокімнатна коштує 1,1 млн грн ($26 тис.). При цьому зростання порівняно з попереднім роком у цьому місті становить +5%.

В Одесі однокімнатні квартири в жовтні 2025 року продавались за середньою ціною 1,7 млн грн ($40 тис.). Це на 22% більше, ніж у жовтні 2024, тобто рекордне зростання у сегменті 1-кімнатних квартир серед крупних міст.

Найдорожчими містами залишаються Київ та Львів.

Київ: 3,2 млн грн ($76 тис.), +13% у порівнянні з жовтнем 2024;

Львів: 2,3 млн грн ($55 тис.), +10% у порівнянні з жовтнем 2024.

Двокімнатні квартири

У Харкові спостерігається найбільше зростання цін на двокімнатні квартири - +24%. При цьому ціни все одно залишаються найнижчими - до 1,4 млн грн ($33 тис.).

Трохи дорожчими є квартири в Дніпрі - 1,5 млн грн ($36 тис.), і найменше зростання у сегменті 2-кімнатних квартир (+3%).

В Одесі вартість “двушок” за рік зросла на +18% і становить близько 2,3 млн грн ($55 тис.)

Зросли ціни і в столиці - +11%, тобто до 4,8 млн грн ($114 тис.), водночас у Львові зростання становить +14%, а ціни на двокімнатну коливаються в межах 3,1 млн грн ($74 тис.).

Трикімнатні квартири

Серед трикімнатних квартир лідером зростання теж є Харків - +22% порівняно з попереднім роком. Що не допомогло йому вирватись із позиції найдешевшого мегаполіса. Трикімнатна оселя в Харкові буде коштувати до 1,8 млн грн ($43 тис.).

Не надто дорогі “трійки” і в Дніпрі - цьогоріч у жовтні зафіксована середня ціна 2,1 млн грн ($50 тис.), і це на 12% вище, ніж за аналогічний період 2024 року.

Подорожчали трикімнатні і у Львові - +12% і ціна до 3,9 млн грн ($92 тис.) у жовтні 2025. В Одесі наявне зростання +17% і вартість житла - до 2,9 млн грн ($69 тис.).

Київ продовжує залишатись найдорожчим містом і в цьому сегменті: у жовтні 2025 року медіанна вартість 3-кімнатної сягала 7,1 млн грн ($168 тис.), що на 14% більше, ніж у жовтні минулого року.

Нагадаємо, експерти дослідили, які райони Києва, Львова, Дніпра та Одеси стали більш привабливими для українців порівняно з попереднім роком.