Київ, Львів, Одеса, Дніпро: в яких районах цих міст купують найбільше квартир

Попит на купівлю житла у великих українських містах залишається стабільним, але дуже залежить від району. Так, подекуди попит на купівлю суттєво збільшився, водночас інші частини міст стрімко втрачають популярність. Дослідження показали, які райони Києва, Львова, Дніпра та Одеси стали привабливими для українців порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Київ

Лідером попиту у вересні 2025 року виявився Деснянский район - 10 відгуків на одне оголошення. Водночас у вересні минулого року на одне оголошення відгукувалися 6 осіб.

Наступні - Святошинський та Оболонський район, де зафіксували по 7 відгуків на одне оголошення. У Дніпровському та Дарницькому районах - по 6, Подільський, Голосіївський та Шевченківський райони мають по 5 відгуків на кожну пропозицію.

Найдорожчий Печерський район демонструє співвідношення лише 4:1, а найгірший показник у Солом`янському районі - 3 відгуки на одну пропозицію продажу.

Львів

Попит на купівлю збільшився майже в усіх районах Львова. Найбільше зростання - у Франківському районі, де цьогоріч у вересні фіксувалось по 15 відгуків на оголошення, тоді як у 2024 році - лише 7.

Високі показники мають і наступні райони: Личаківський - 13:1, Залізничний - 11:1, Шевченківський - 10:1, Галицький - 9:1.

Натомість в Сихівському районі попит знизився: 6 відгуків проти 8 у минулому році.

Одеса

Одеса демонструє стабільність попиту порівняно з минулим роком - більшість показників залишається на рівні минулого року, деякі в незначній кількості знизились.

По три відгуки на одне оголошення зафіксували у Київському, Приморському та Хаджибейському районах. Такі самі дані спостерігались і у минулому році.

У Пересипському районі попит знизився до двох відгуків - минулоріч їх фіксували 3.

Дніпро

Попит у цьому місті теж залишається без суттєвих змін. По три відгуки на оголошення припадало у вересні цього року в Самарському, Соборному, Центральному, Чечелівському та Шевченківському. Аналогічний показник зафіксовано й у минулому році. Незначне зростання спостерігається у Новокадському районі - 5 відгуків проти 4 у вересні минулоріч. Зниження фіксується в Індустріальному та Амур-Нижньодніпровському районах - 3 відгуки на одну пропозицію, тоді як минулого роки їх було 4.

Нагадаємо, у вересні стрімко зріс попит на первинне житло та ціни на нього по всій Україні.