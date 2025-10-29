Киев, Львов, Одесса, Днепр: в каких районах этих городов покупают больше всего квартир

Спрос на покупку жилья в крупных украинских городах остается стабильным, но зависит от района. Так, в некоторых из них он существенно увеличился, в то же время другие части городов стремительно теряют популярность. Исследования показали, какие районы Киева, Львова, Днепра и Одессы стали привлекательными для украинцев по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.

Киев

Лидером спроса в сентябре 2025 года оказался Деснянский район – 10 отзывов на одно объявление. В сентябре прошлого года на одно объявление отзывались 6 человек.

Следующие – Святошинский и Оболонский район, где зафиксировали по 7 отзывов на одно объявление. В Днепровском и Дарницком районах – по 6, Подольский, Голосеевский и Шевченковский районы имеют по 5 отзывов на каждое предложение.

Самый дорогой Печерский район демонстрирует соотношение лишь 4:1, а самый плохой показатель в Соломенском районе – 3 отзыва на одно предложение продажи.

Львов

Спрос на покупку вырос почти во всех районах Львова. Наибольший рост - во Франковском районе, где в сентябре этого года фиксировалось по 15 отзывов на объявление, тогда как в 2024 году - всего 7.

Высокие показатели имеют и следующие районы: Лычаковский – 13:1, Железнодорожный – 11:1, Шевченковский – 10:1, Галицкий – 9:1.

В Сыховском районе спрос снизился: 6 отзывов против 8 в прошлом году.

Одесса

Одесса демонстрирует стабильность спроса по сравнению с прошлым годом – большинство показателей остается на уровне прошлого года, некоторые в незначительном количестве снизились.

Три отзыва на одно объявление зафиксировали в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах. Такие же данные наблюдались и в прошлом году.

В Пересыпском районе спрос снизился до двух отзывов – в прошлом их фиксировали 3.

Днепр

Спрос в городе тоже остается без существенных изменений. По три отзыва на объявление приходилось в сентябре этого года в Самарском, Соборном, Центральном, Чечелевском и Шевченковском. Аналогичный показатель зафиксирован и в прошлом году. Незначительный рост наблюдается в Новокадском районе – 5 отзывов против 4 в сентябре прошлого года. Снижение фиксируется в Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском районах – 3 отзыва на одно предложение, тогда как в прошлом году их было 4.

Напомним, в сентябре стремительно вырос спрос на первичное жилье и цены на него по всей Украине.